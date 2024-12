When The Phone Rings tập 10: Baek Sa Eon cứu Hee Joo, mở họp báo công khai thân phận

HHT - Baek Sa Eon thật và giả sẽ có màn đụng độ trực tiếp ở tập 10 của "When The Phone Rings". Có một đám tang trong tập mới, là ai đã qua đời?

When The Phone Rings tập 10 dường như sẽ đầy những căng thẳng nối tiếp khi Park Do Jae đã đánh thuốc mê, bắt cóc Hong Hee Joo (Chae Soo Bin). Anh đã muốn giết cô ở chuyến dã ngoại nhưng không thành, lần này, có vẻ anh định ngụy tạo như một vụ tai nạn ô tô.

Ở tập 9 của When The Phone Rings, Park Do Jae và tên bắt cóc - Baek Sa Eon thật đã xảy ra mâu thuẫn. Có thể hắn sẽ tới để cướp Hee Joo từ tay Do Jae vì muốn tự xử lý, tiếp tục dùng cô làm mồi câu chàng phát ngôn viên. Bởi vậy, những khung hình sau của teaser tập 10 mới có cảnh hắn kề dao đe dọa cô và gọi điện khiêu khích Baek Sa Eon giả (Yoo Yeon Seok).

Trong video xem trước nhà đài mới đăng tải tiết lộ phát ngôn viên Baek đã tới kịp và Hee Joo cũng vùng vẫy thoát được khỏi ô tô mà Sa Eon thật đang điều khiển. 2 Baek Sa Eon đụng độ trực tiếp và liệu chàng phát ngôn viên có an toàn? Có khung hình Hee Joo tranh thủ gọi điện cho 112, cảnh sát có kịp tới để bắt tên ác nhân?

Một cảnh đáng chú ý là cũng ở địa điểm trên, Baek Sa Eon lao xuống hồ, tới gần chiếc thuyền một cách gấp gáp. Chiếc túi anh mở ra giống như chiếc túi đựng xác mà Baek Jang Ho lẫn bố nuôi của anh (ông chủ cửa hàng đồ câu) sử dụng để phi tang nạn nhân mà Sa Eon thật giết hại.

Khả năng cao trong lúc giằng co, Sa Eon thật đã nói cho anh biết hắn ta vừa sát hại ai đó và đang để xác ở chiếc thuyền. Thi thể đó là Park Do Jae hay là bố nuôi của anh - ông Jung Sang Hoon, nhân chứng quan trọng vạch tội của Sa Eon thật và biết tường tận sự đen tối của gia tộc Baek?

Một tang lễ đã được tổ chức nên khả năng ông Sang Hoon bị giết đang cao hơn. Nhá hàng tập 10 có câu thoại của Hee Joo khuyên Sa Eon đến tang lễ vì cô có linh tính xấu.

Bên cạnh đó, chủ tịch Hong đã chĩa súng về phía Baek Ui Yong trước mặt Hee Joo. Hai nhà có mối quan hệ cộng sinh và nghị viên Baek đã làm gì khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng như vậy?

Tập trước của When The Phone Rings đã tiết lộ Hong Il-Kyeong đã từng làm như vậy với Baek Jang Ho. Sau đó, bản hợp đồng bí mật giữa 2 gia tộc mới ra đời. Liệu nguyên nhân đi đến thỏa thuận ngầm đó có được tiết lộ trong tập 10?

Phát ngôn viên Baek luôn chỉn chu khi xuất hiện trước truyền thông. Nhưng trong đoạn teaser, anh trông bạc nhược, xuề xòa hơn. Nơi tổ chức họp báo cũng không phải văn phòng Tổng thống như mọi khi mà là một hội trường rộng hơn hẳn. Theo tiểu thuyết, Baek Sa Eon sẽ nói hết sự thật trong họp báo này và phía sau là cả một đại kế hoạch chu toàn nhưng đầy hiểm nguy.

When The Phone Rings chỉ còn 3 tập là tới hết hành trình, khán giả đều ngóng đợi một cái kết thật đẹp cho Sa Eon và Hee Joo.