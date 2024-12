When The Phone Rings tập 11: Sa Eon khóc nức nở vì sợ mất Hee Joo, 406 còn sống

HHT - Baek Sa Eon đã gặp lại tên sát nhân và một lần nữa đối đầu trực diện với hắn. Trong anh bùng nổ nỗi lo sợ sẽ mất đi Hong Hee Joo mãi mãi.

Tưởng rằng nhà đài "ém luôn" teaser tập 11 của When The Phone Rings để khán giả thêm tò mò thì ngày 30/12 (tức là sau 2 ngày lên sóng tập 10), MBC đã tiết lộ nhá hàng tập mới.

Theo bản mô tả đính kèm, Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) sẵn sàng hy sinh tính mạng chỉ để tìm lại, cứu sống Hong Hee Joo (Chae Soo Bin). Mọi người đều nỗ lực tìm kiếm nhưng những manh mối để lại đã hút dần hy vọng của họ về việc cô còn sống. Dù kiên quyết tìm vợ tới cùng, Baek Sa Eon vẫn không thể thoát khỏi ý nghĩ sẽ mất đi Hee Joo mãi mãi.

Nhá hàng tập 11 có cảnh Baek Sa Eon thật - giả một lần nữa đụng độ nhau. "Quái vật nhà họ Baek" còn sống tức là Hee Joo còn sống. Nhưng cô có xuất hiện trong tập này hay không? Hee Joo đã ở đâu trong thời gian qua? Có thể cô đã bị tên sát nhân (bắt cóc) giấu đi và trực chờ thời cơ thích hợp để liên lạc, đe dọa chàng phát ngôn viên?

Trong teaser tập 11 có cảnh Baek Sa Eon (giả) khóc òa. Lúc này, anh đang mặc áo sơ mi xanh, giống với cảnh đụng độ với kẻ bắt cóc. Hắn đã đưa Hee Joo tới để làm con tin và công kích Sa Eon chăng? Nếu đúng, có lẽ Sa Eon đã khóc vì vui mừng khi được gặp lại cô nhưng cũng đau đớn khi thấy vợ mình khổ sở và bị thương.

Dù công bố teaser nhưng MBC vẫn "giấu chiêu" khi chỉ nhá hàng rất ít cảnh then chốt. Hai tập cuối của When The Phone Rings khó đoán và đẩy kịch tính lên cao khi đi lệch hoàn toàn với nguyên tác, khiến khán giả hồi hộp, tò mò gấp bội.

Theo thông báo mới nhất của MBC, phim vẫn giữ lịch chiếu như cũ. Hai tập cuối sẽ lên sóng vào thứ Sáu và thứ Bảy tuần này (tức tối 3 - 4/1/2025).