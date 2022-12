World Cup 2022: Clip 6 giây ghi lại cảnh cầu thủ Cho Gue Sung hôn má đồng đội gây sốt

HHT - Tại World Cup 2022, Lee Kang In là cầu thủ ra sân nhỏ tuổi nhất của đội tuyển Hàn Quốc. Kang In cũng được các anh trong đội cưng chiều nhất. Vì vậy, hành động Gue Sung hôn má để khen ngợi hay cổ vũ em út là điều dễ hiểu.

Ngày 4/12, một cư dân mạng đã đăng đoạn clip ngắn ghi lại cảnh Cho Gue Sung ôm hôn đồng đội Lee Kang In. Một ngày sau khi đăng tải, clip này đã vượt mốc 3 triệu lượt xem, gần 60K lượt "thả tim" trên Twitter và chưa có dấu hiệu ngừng tăng.

Góc máy trong đoạn clip viral khiến nhiều cư dân mạng không nhìn rõ và phân vân Cho Gue Sung đã hôn vào má hay môi của Lee Kang In. Tuy nhiên, ở một góc quay rộng hơn, netizen có thể thấy rõ cầu thủ mang áo số 9 đã hôn lên gò má của người em.

Lee Kang In, cầu thủ mang áo số 18, sinh năm 2001, là chân sút trẻ nhất của đội tuyển Hàn Quốc. Anh đang thi đấu ở vị trí tiền vệ hộ công và tiền đạo tại La Liga cho câu lạc bộ Mallorca. Là em út, nên Kang In được các anh cưng chiều và ôm hôn khích lệ. Vì vậy, việc Gue Sung hôn má Kang In để khen ngợi, ăn mừng chiến thắng không có gì lạ. Với người Hàn, hành động hôn má là để thể hiện tình cảm với đối phương, không phân biệt giới tính, giữa những người thân thiết cũng là điều bình thường.

Đoạn clip trên được cư dân mạng chú ý một phần có lẽ do sức ảnh hưởng của Cho Gue Sung. Bên cạnh tài năng, tiền đạo người Hàn Quốc còn gây sốt với vẻ ngoài điển trai. Chỉ sau khi xuất hiện với 2 trận đấu của vòng bảng, Instagram từ vài chục nghìn lượt theo dõi của Gue Sung đã chạm mốc 1 triệu. Cầu thủ mang áo số 9 đang là hình mẫu lý tưởng mới sau mùa World Cup 2022 của không ít fan nữ.