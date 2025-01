XO, Kitty 2 “xô ngã” Squid Game 2: Hạng nhất Netflix chỉ sau 1 ngày công chiếu

HHT - Sự lãng mạn tuổi teen đã cho thấy sức hút đáng gờm khi “XO, Kitty 2” hạ cánh vị trí số 1 BXH Netflix toàn cầu, “xô ngã” siêu phẩm truyền hình sinh tồn “Squid Game 2”. Đáng ngạc nhiên nhất là “XO, Kitty 2” đạt được thành tích này chỉ sau 1 ngày lên sóng.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Mùa 2 của XO, Kitty ra mắt vào ngày 16/1/2025 và chỉ sau một ngày lên sóng, phim nhanh chóng giành được vị trí số 1 BXH Netflix toàn cầu trong tuần đầu ra mắt, vượt mặt Squid Game 2. Sự lãng mạn tuổi teen đã “xô ngã” cuộc chiến sinh tồn theo cách quá nhanh quá nguy hiểm, chứng tỏ dòng phim lãng mạn nói chung và phim teen nói riêng vẫn còn “sức sống”.

Mùa 1 XO, Kitty phát sóng năm 2023, là phần phim ngoại truyện phát triển từ To All The Boys I’ve Loved Before (Những Chàng Trai Năm Ấy) - bộ ba phim teen cũng rất thành công trên Netflix. Câu chuyện lúc này không còn xoay quanh Lara Jean nữa, mà nhân vật chính lúc này là cô em gái út kiêm “bà mai” của Lara - Kitty Song Covey (Anna Cathcart). Theo đó, Kitty đã rời khỏi nhà, bay nửa vòng Trái Đất đến Hàn Quốc để theo học tại trường trung học KISS - nơi mẹ cô đã từng học thời trẻ.

Trong XO, Kitty 2, Kitty trở lại Hàn Quốc cho kỳ học mùa Xuân. Chuyện tình cảm của Kitty lúc này là một mớ bòng bong: Kitty đã chia tay Dae (Choi Min Young) - mối tình đầu ở mùa 1, Kitty thấy mình vẫn còn rung động trước Yuri (Gia Kim) nhưng Yuri đã đoàn tụ với bạn gái, Kitty đã từ chối lời tỏ tình của Min Ho (Lee Sang Heon) nhưng mọi chuyện giữa cả hai vẫn còn “phức tạp”. Dường như thấy mọi thứ còn chưa đủ hỗn loạn, Kitty thử hẹn hò với một cô bạn xinh đẹp, còn Min Ho thì có bạn gái mới.

Bên cạnh rắc rối "tim mạch", chuyện nhà của Kitty cũng gặp sóng gió mới. Lần theo các lá thư cũ của mẹ viết cho anh họ của bà, Kitty phát hiện ra cô có họ hàng vẫn đang sống ở Hàn Quốc. Hàng chục năm qua, Kitty không hề biết đến sự tồn tại của họ bởi các thế hệ trước đã “cạch mặt” nhau. Kitty quyết định thay mẹ hàn gắn những người bà của mình, dù việc này không hề dễ dàng và thậm chí khiến cô thấy tổn thương khi bị chính ruột thịt hắt hủi.

Mùa 2 của XO, Kitty có nhịp điệu nhanh như mùa phim đầu tiên, với “đặc sản” là các mối quan hệ tình cảm chồng chéo nhưng vui nhộn, dễ thương, và rõ ràng có một sức hút khó cưỡng. “Nam châm” hút fan nhất XO, Kitty 2 chắc chắn là mối quan hệ từ “kẻ thù” hóa “người yêu” (chưa chính thức) giữa Kitty và Min Ho. Trong mùa này, Kitty và Min Ho đã giúp nhau “cứu” gia đình của người kia, chia sẻ với nhau nhiều khoảnh khắc sâu sắc, rung động.

Ngoài Kitty và Min Ho, các nhân vật khác cũng có cho mình những thay đổi, chưa rõ là tích cực hay tiêu cực nhưng giúp họ khám phá ra những góc nhìn mới và theo đó trưởng thành hơn. XO, Kitty 2 cũng gây chú ý khi có sự xuất hiện của khách mời ngôi sao Noah Centineo trong vai Peter Kavinsky - “anh rể” của Kitty, bạn trai của Lara Jean từ To All the Boys I’ve Loved Before.

Hiện tại, Netflix chưa thông báo về việc liệu XO, Kitty sẽ có mùa 3 hay không nhưng với thành tích hiện có của mùa 2, khả năng có XO, Kitty 3 gần như nằm trong tầm tay.

Một số bình luận của netizen:

“Phim không não, khá drama nhưng tôi thích xem vì nó không quá nặng nề, ngược lại còn vui nhộn và dễ thương. Xem giải trí quá ổn!”

“Không hiểu sao coi cuốn ghê. Tôi xem một lèo hết luôn, xong giờ tức anh ách chờ mùa 3 nè.”

“Kitty và Min Ho có rất nhiều cảnh quay đẹp cùng nhau trong suốt mùa này! Tôi thích lắm!”

“Tôi nghĩ không thể rõ ràng hơn được nữa, Kitty và Min Ho cuối cùng sẽ về với nhau. Bây giờ chỉ cần mùa 3 để thực hiện điều đó thôi.”

“Tôi vừa xem hết mùa 2 và cái kết khiến tôi hét lên! Tôi là fan của cặp đôi Kitty và Min Ho!”

“Khác với mọi người, tôi hóng mùa 3 chỉ để biết Yuri khi nghèo thì sẽ như thế nào.”

“Mỗi lần Min Ho gọi Kitty là “Covey”, tôi thấy tim mình đập thình thịch thay cho Kitty. Bao giờ mới có mùa 3?”

“Tôi thích sự bùng nổ chậm rãi giữa Kitty và Min Ho trong mùa này. Tôi đi xem lại phim đây!”