Xóa đi rồi đăng lại loạt ảnh Lisa giữa nghi vấn "phong sát", CEO BVLGARI bị chê trách

HHT - Cư dân mạng đang có 2 luồng suy luận từ Season's Greetings 2024 của Rosé. Một là khả năng cao tin đồn chỉ mình Rosé tái ký với YG Ent là thật. Hai là concept và tên của Season's Greetings 2024 từ ba thành viên còn lại của BLACKPINK.

HHT - Thông tin "Inside Out 2" loại bỏ đi 2 loại cảm xúc từ phần một đã khiến cộng đồng fan Pixar trở nên lo lắng và khó hiểu. Nhiều khán giả mạnh dạn tuyên bố sẽ ngưng ủng hộ bộ phim.

HHT - Dù chỉ được nhá hàng một vài giây nhưng giai điệu "keo dính" của ca khúc chủ đề trong album debut solo của Jung Kook - "Standing Next To You" và visual "đỉnh khỏi bàn" của em út BTS đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên, nóng lòng mong tới ngày phát hành album để được thưởng thức trọn vẹn.