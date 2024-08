Xoài Non gọi Gil Lê là gì mà khiến ai nghe cũng muốn tan chảy?

HHT - Sau khi Xoài Non và Gil Lê bị đặt nghi vấn hẹn hò, mọi chi tiết liên quan đến cặp đôi này đang được khán giả quan tâm. Hóa ra trước khi lộ hành động ngọt ngào, Xoài Non đã ngầm bày tỏ tình cảm với Gil Lê bằng cách xưng hô đầy dễ thương.

Chắc hẳn Xoài Non và Gil Lê đang là cặp đôi hot nhất showbiz lúc này, cho dù người trong cuộc chưa xác nhận chuyện hẹn hò. Xoài Non vừa mới thông báo ly hôn Xemesis được hơn một tháng, còn Gil Lê đã lâu không thấy xuất hiện cạnh bóng hồng nào. Hai người được khen là rất xứng đôi vừa lứa từ ngoại hình đến danh tiếng.

Soi lại hành trình quen biết của Xoài Non và Gil Lê, netizen nhận ra hai người đã từng cùng xuất hiện trong một sự kiện hồi đầu năm 2024. Nhưng khi đó, cặp đôi vẫn rất xa cách, ngượng ngùng khi đứng gần nhau nên khán giả đoán rằng đây là thời điểm hai bên bắt đầu quen biết.

Mãi tháng 7 vừa rồi, Xoài Non cùng Gil Lê có dịp cùng livestream bán hàng với nhau. Vì Gil Lê lần đầu thử sức với lĩnh vực mới trong khi Xoài Non có kinh nghiệm hơn, có thể làm người dẫn dắt hỗ trợ Gil Lê nên ban đầu, khán giả không ai nghĩ suy gì về màn hợp tác này. Nhưng khi xem các buổi livestream chung, nhiều netizen nhận ra hai bên có nhiều hành động rất thân thiết, trêu chọc nhau rất tự nhiên, có lúc Gil Lê còn nựng má Xoài Non đầy dịu dàng.

Trên trang cá nhân, Xoài Non cũng đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật của Gil Lê và còn gọi đối phương là “idol của em” rất ngọt ngào. Và đến bây giờ, khi Xoài Non cùng Gil Lê lộ dấu hiệu hẹn hò thì đa số khán giả đều ủng hộ hai người đến với nhau. Một bên là tomboy sở hữu nét đẹp phi giới tính rất thu hút, một bên có vẻ đẹp lai đầy ấn tượng nên khi đứng chung khiến ai cũng phải xuýt xoa.