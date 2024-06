Xoài Non chia sẻ cuộc sống hậu ly hôn Xemesis, nói gì mà được khen khéo léo?

HHT - Dường như sau biến cố ly hôn, Xoài Non đã trưởng thành hơn nhiều. Cứ nhìn vào những gì cô chia sẻ trong livestream mới nhất là ai cũng thấy cô nói chuyện khéo léo, kín kẽ hơn hẳn.

Trước kia, khi mới làm dâu nhà hào môn thì Xoài Non từng bị cho là nhiều lần nói chuyện quá vô tư, hành động có phần thiếu tinh tế khi ở nhà chồng. Thói quen nghĩ gì nói nấy, tính cách hồn nhiên của cô gái vừa qua 18 tuổi khiến Xoài Non từng vướng tranh cãi.

Nhưng hiện giờ, Xoài Non đã trưởng thành và nói chuyện khéo léo hơn nhiều. Mới đây, cô vừa mới livestream và thẳng thắn nhắc đến cuộc sống hiện tại sau khi ly hôn Xemesis. Nhắc đến tin đồn nhận 20 tỷ đồng để chia tay nam streamer, Xoài Non khẳng định cô đến với chồng cũ mà không nhận một cái gì và ra đi cũng không lấy gì. Bản thân Xoài Non không cần có (tiền của chồng) nên chưa bao giờ nghĩ đến việc (nhận tiền để chia tay).

Xoài Non tiết lộ nếu quả thực cô nhận 20 tỷ đồng thì sẽ cho mọi người đồn thật luôn, nhưng ở đây là "có tiếng mà không có miếng". Xoài Non quyết tâm sẽ trở thành đại gia của chính mình chứ không nhờ vả ai hết bởi từ xưa đến nay cô vẫn tự lập như vậy.

Ngoài ra, Xoài Non khẳng định hai vợ chồng cô chia tay trong hòa bình nên vẫn hay nói chuyện, vẫn nhắn tin cho nhau bình thường. Dù không còn là vợ chồng thì hai người vẫn là bạn bè ngoài đời. Xoài Non cũng kể cô và mẹ chồng vẫn tâm sự, mẹ chồng thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm cô có ổn không. Vì thế, Xoài Non rất khó chịu khi thấy những tin đồn thất thiệt về cô và gia đình chồng cũ, gây tổn thương cho nhiều người.

Trong buổi livestream này, Xoài Non tâm sự nhiều và ai cũng thấy cô nói chuyện khéo léo, kín kẽ hơn trước rất nhiều. Không còn là cô gái tưng tửng vô tư mà Xoài Non nay đã trưởng thành, chín chắn thấy rõ.