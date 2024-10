Xuân Hoa Diễm - cảnh được mong chờ nhất: Cảnh Hòa quật mộ tìm xác Mi Lâm

HHT - The Weeknd gặp khó khăn trong việc bán vé concert tại Sydney do những lo ngại liên quan tới các đêm diễn bị hủy đột ngột cuối năm ngoái.

HHT - Nam Yoon Su - nam chính phim boylove Hàn đang được quan tâm "Love in the Big City" - đã hy sinh hết mình cho vai diễn, bất chấp những lời lăng mạ từ netizen Hàn Quốc.

HHT - Không cần bất kỳ nam chính nào, Jung Eun Chae cùng nhan sắc "phi giới tính" đã đủ "gánh" mọi tạo hình, kể cả tuyến nhân vật điển trai và lịch lãm nhất cho "Jeongnyeon: The Star Is Born".

HHT - Tập 29 của "Cẩm Tú An Ninh", Nghi Ninh tạm biệt mọi người trong La phủ nhưng nàng cũng chưa vội nhận Anh quốc công là cha. La Thận Viễn cũng không còn bất cứ lý do gì phải đè nén tình cảm của mình dành cho Nghi Ninh.

HHT - Tập 6 “Family By Choice” đánh dấu một sự việc xảy đến có thể nói là khiến Hae Joon rơi vào tận cùng cô đơn. Trong lúc đó, tình cảm Sanha dành cho Joo Won ngày càng rõ ràng hơn, và đó chắc chắn không phải là tình cảm anh trai - em gái.

HHT - Với "I'll be there", Jin (BTS) chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc sau 2 năm kể từ album solo "The Astronaut". Trong đó, nghệ sĩ đường phố Jin thể hiện sự gắn bó sâu sắc của mình với tiếng ca truyền cảm hứng, với người hâm mộ và với cuộc sống muôn màu.