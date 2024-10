Yêu ghét lẫn lộn ở sự kiện có 7 "Anh Trai" tham gia: Như tập dượt chờ concert

HHT - Quy tụ loạt Anh Trai đình đám gồm: Quang Hùng MasterD, Rhyder, Captain Boy, HURRYKNG, Dương Domic, JSOL và Song Luân, lễ kỷ niệm 10 năm thành lập của một trường Đại học bùng nổ mạng xã hội. Trái lại, cũng có những tranh cãi trong khâu tổ chức.

Ngày 12/10, sự kiện hot hit nhất tại khu đô thị Hòa Lạc gọi tên lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường Đại học V. Đây đồng thời cũng là dịp trường phát động chiến dịch quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi (bão số 3).

Theo đó, sự kiện gồm các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi học thuật, các gian hàng của sinh viên. Đặc biệt, toàn bộ spotlight của sự kiện đã thuộc về dàn line-up xịn xò của đêm nhạc hội. Dàn khách mời của trường V bao gồm những cái tên được yêu mến nhất làng nhạc hiện tại như: Quang Hùng MasterD, Rhyder, Captain Boy, HURRYKNG, Dương Domic, JSOL, Song Luân và Mỹ Mỹ.

Bước ra từ chương trình Anh Trai "Say Hi", những "anh trai" nói trên hiện sở hữu độ nhận diện cao. Vì thế sau khi công bố, fanpage trường V đã ngay lập tức "thất thủ" bởi đông đảo người hâm mộ đổ xô "săn vé".

Hàng loạt các ca khúc quen thuộc như Ngáo Ngơ, YOU, Đều Là Của Em, Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng, Tràn Bộ Nhớ, Chịu Cách Mình Nói Thua, Sài Gòn hôm nay mưa... đã cùng các anh trai "đốt cháy" sân khấu của trường V.

Độ thu hút của chương trình được cư dân mạng ví von giống như một buổi mini-concert, tập dượt cho concert Anh Trai "Say Hi". Người hâm mộ cũng hy vọng sự kiện viral sẽ giúp BTC chương trình Anh Trai "Say Hi" có thêm cơ sở để mở Concert 3 tại Hà Nội.

Bên cạnh sức nóng của sự kiện, khâu vận hành của ban tổ chức khiến không ít khán giả thấy "cấn cấn". Cụ thể, ban tổ chức thông báo khi khán giả tham gia ít nhất 3 hoạt động khác nhau thuộc khuôn khổ sự kiện, sau đó mang phiếu có đóng dấu hoặc chữ ký đến các trại câu lạc bộ thuộc Đoàn Thanh niên thì sẽ nhận được vòng tay ưu tiên cho live concert.

Được biết, đây là loại vé cho phép khán giả được vào khu vực biểu diễn sớm để giành chỗ đẹp. Tuy nhiên, có lẽ vì số lượng khán giả "quá tải" khiến Ban tổ chức không thể phân biệt giữa vé ưu tiên và vé thường, dẫn đến việc cả hai loại vé đều phải chờ đợi và ngồi cùng một khu vực giống như nhau.

Đông đảo cư dân mạng cũng bảo vệ Ban tổ chức trường V, cho rằng đây vốn là sự kiện miễn phí, hướng tới sinh viên trường. Việc quá nhiều người hâm mộ không phải sinh viên trường tham gia có thể vượt ngoài tầm kiểm soát của BTC.

Ngoài ra, một bộ phận khán giả cũng khiến netizen bất bình khi cố gắng bán lại vé ưu tiên của mình cho người khác. Vì loại vé này được ban tổ chức phát miễn phí nên hành vi bán lại được xem như một hành vi trục lợi, mang lại hình ảnh không đẹp cho sự kiện đặc biệt của trường này.