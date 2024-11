Yêu xứ sở Kiwi hơn nhiều chút với "Đến New Zealand đón bình minh mới"

HHT - "Đến New Zealand đón bình minh mới" là ấn phẩm vừa được Hoa Học Trò và Cơ quan Giáo dục New Zealand cho ra mắt. Các độc giả yêu mến tựa sách đã khám phá được những điều gì thú vị gì, cùng nhà Hoa review sách nhé!

“Túi thần kỳ” du học xứ sở Kiwi

Chú Ben Burrowes - Quyền Giám đốc khối Quốc tế, Cơ quan Giáo dục New Zealand - chia sẻ về điểm thú vị của quyển sách: “Ở New Zealand, các bạn không chỉ gặp gỡ người New Zealand mà cả những bạn bè từ khắp các quốc gia trên thế giới. Chúng tôi rất trân trọng và tôn trọng những văn hóa khác nhau từ những con người khác nhau. Cuốn sách này sẽ giúp bạn biết một quốc gia đa văn hoá như New Zealand có đời sống du học nhiều màu sắc ra sao”.

Còn với chị Thục Phương (TP.HCM), chị ấn tượng nhất là triết lý “Lấy người học làm trung tâm” được trình bày trong chương HỌC của sách. Review sách trên kênh Tóp Tóp @roomie.study của mình, chị kể: “Như câu chuyện bạn Tô Hồng Phúc chia sẻ, dù chỉ học tại trường trong thời gian ngắn nhưng các thầy cô và bạn bè đều cố phát âm đúng tên tiếng Việt của bạn”.

Chị cũng rất “mơi” cách dạy học ở New Zealand. Vì ở đây, bạn không cần chạy đua theo thành tích, vì các trường ở New Zealand quan niệm bản thân bạn tốt hơn ngày hôm qua đã là xuất sắc rồi”.

Bạn Quỳnh Hạ (chủ kênh TikTok @lqnh.haa, du học sinh New Zealand), thường xuyên chia sẻ về đời sống xứ sở Kiwi cho biết:

“Mình rất vui khi biết New Zealand đã, đang và sẽ là quốc gia được rất nhiều bạn quan tâm về cơ hội du học. Nhưng mình nhận thấy các thông tin về New Zealand chưa được phổ biến rộng rãi. Vì vậy Đến New Zealand đón bình minh mới sẽ là cuốn cẩm nang giúp các bạn hình dung được cuộc sống, học tập tại New Zealand, giúp chúng mình có sự chuẩn bị tốt nhất để đến quốc gia này”.

Chị Nguyễn Phạm Hồng Đào (du học sinh New Zealand), người đã chinh phục thành công học bổng chính phủ New Zealand bậc Thạc sĩ bật mí, New Zealand chính là “đẹt-ti-ni” của chị.

“Mình yêu New Zealand vì họ hỗ trợ mình rất nhiều trên chặng đường đi học, nhất là về chi phí, kể cả phí thi IELTS mình cũng được học bổng chi trả. Với những đãi ngộ tốt và nhiều cơ hội học bổng đa dạng, mình tin rằng đọc quyển sách Đến New Zealand đón bình minh mới cũng sẽ là cơ duyên để bạn tìm thấy “đẹt-ti-ni” du học cho chính bạn”.

“Bảo bối” làm việc tại quốc gia đa văn hóa

Bạn Uyên Linh (Lanie Nguyen, du học sinh New Zealand) đã có 2 năm học tập và sinh hoạt ở xứ sở Kiwi. Linh chia sẻ, chương II - LÀM của sách là chương bạn “trúng tiếng yêu” nhất.

“Đặt chân đến xứ sở Kiwi từ năm 2022 và vừa tốt nghiệp đại học Waikato, theo như chính sách, mình sẽ có 2 năm Work visa. Tuy nhiên với niềm đam mê học tập và mục đích biến New Zealand thành ngôi nhà thứ hai, mình đã quyết định học tiếp lên nữa. Sau này mình sẽ có 3 năm đi làm sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”. Thế nên, Uyên Linh cũng khẳng định New Zealand đang là đất nước rất ưu ái cho các bạn du học sinh về cơ hội việc làm tại đây.

“Bản thân mình sau khi đọc xong cuốn sách này thì phải thốt lên câu: “Ôi giá như quyển sách này được ra mắt sớm hơn”, vì nó thật sự là một must-have item khi các bạn chuẩn bị bước chân sang New Zealand”, Linh hào hứng.

Sống như người Kiwi thật “oách xà lách”

Chị Đinh Hằng (travel blogger, tác giả sách) cũng là tác giả góp mặt trong quyển sách Đến New Zealand đón bình minh mới. Chia sẻ trong chương SỐNG của quyển sách, chị đã có những khám phá “đỉnh nóc kịch trần” ở xứ sở Kiwi, nơi mang lại cảm giác mạnh qua các môn thể thao mạo hiểm như dù lượn, nhảy bungee...

Chị chia sẻ: “Điều mình yêu nhất là sách in màu toàn bộ. Bạn sẽ được thấy thiên nhiên New Zealand thu nhỏ tràn đầy sắc màu trên trang giấy”.

Tại sự kiện Ngày hội Giáo dục New Zealand 2024, không cần suy nghĩ quá lâu, chị Hằng đã chọn Queenstown là nơi đẹp nhất trong lòng mình khi lần đầu đến xứ sở Kiwi. “Điều mà các bạn ở TP.HCM sẽ ấn tượng khi đến New Zealand là nơi đây quá… yên bình. Khác với dòng xe cộ ồn ào, náo nhiệt thì Queenstown cho mình cảm giác yên bình, trong lành đúng nghĩa”.

Chị Hằng bật mí: “Nếu có ý định du học và sống ở New Zealand thì cuốn sách này là những thông tin cần thiết đầu tiên mà bạn nên đọc để sống trong môi trường giáo dục đa văn hoá, tiên tiến, môi trường sống an toàn với nhiều điều tử tế”.

Còn chị Thục Phương thì tâm sự: “New Zealand nằm trong Top 3 quốc gia mà Phương thích nhất, vì Phương yêu thiên nhiên, yêu không khí trong lành, nhất là văn hoá chăm sóc con người và kính trọng thiên nhiên (Manakitanga và Kaitiakitanga)”. Những điều này được mang vào cuộc sống của người Kiwi như thế nào, bạn sẽ được khám phá trong đặc san Đến New Zealand đón bình minh mới.

Anh Bino Vũ (TikToker @binochemtienganh) cho biết, nhờ quyển sách mà anh đã bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về New Zealand. Anh đã “khai phá” được nhiều điều thú vị như đây là đất nước của tương lai, nơi có cừu nhiều hơn người, đại phim trường của những bộ phim bom tấn như Chúa tể những chiếc nhẫn và có 7749 cảnh đẹp cho bạn chinh phục...

“Nếu bạn đang muốn tìm một nơi học tập và sinh sống mới cho tương lai của mình, hãy thử đến New Zealand nhé! Quyển sách New Zealand có “tràn ngập bộ nhớ” chia sẻ của những người đi trước đã từng học tập, định cư, giúp bạn có bộ hành trang mới để cất cánh”.

Đến New Zealand đón bình minh mới hiện có bán tại hệ thống các nhà sách FAHASA, Phương Nam, Tiền Phong… trên toàn quốc và trang thương mại điện tử Tiki, Shopee, TikTok Shop.