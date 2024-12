Yoo Yeon Seok, Chae Soo Bin tay trong tay, nhận giải "Best Couple"

HHT - Nỗ lực "đẩy thuyền" của người hâm mộ "When The Phone Rings" đã được đền đáp khi Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin giành giải "Cặp đôi xuất sắc nhất" và tương tác ngọt lịm tại MBC Drama Awards 2024.

Vì Hàn Quốc đang trong thời gian quốc tang, MBC Drama Awards 2024 đã hủy lịch livestream, chỉ ghi hình trước và sẽ chiếu lại vào thời gian thích hợp. Kết quả các hạng mục đã được khán giả có mặt ở trường quay tiết lộ.

"Best Couple - Cặp đôi xuất sắc nhất" thuộc về Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin nhờ "phản ứng hóa học" bùng nổ trong When The Phone Rings và nỗ lực bình chọn cật lực của người hâm mộ. Hai diễn viên cũng mang về giải cá nhân: Chae Soo Bin nhận Excellence Award, trong khi Yoo Yeon Seok thắng Top Excellence Award.

Chae Soo Bin đảm nhận vị trí MC của lễ trao giải nên thời điểm nhận cúp "Best Couple" là khoảnh khắc hiếm hoi người hâm mộ được thấy cặp đôi của When The Phone Rings chung khung hình. Khán giả "bắt trọn" khoảnh khắc Yoo Yeon Seok vừa bước lên sân khấu (từ vị trí ngồi bên dưới) vừa đưa tay nắm lấy tay của Soo Bin (đang bước tới từ bục MC), đỡ cô bước tới nhận hoa và cúp. Chỉ vài giây lịch thiệp của "Baek sĩ" (biệt danh fan Việt gọi vai diễn của Yoo Yeon Seok) cũng khiến fan quắn quéo.

Từ những tương tác trên, chuyện Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin có "phim giả tình thật" hay không vẫn chưa rõ, nhưng việc cả hai thân thiết ngoài đời là sự thật.

When The Phone Rings chỉ còn 2 tập nữa là khép lại. Khán giả đều ngóng đợi được thấy nhiều cảnh lãng mạn, ngọt ngào hơn của Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin).

Kết quả MBC Drama Awards 2024 (theo tiết lộ của cư dân mạng) Daesang: Han Suk Kyu - Doubt Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Heo Nam Joon - When The Phone Rings, Lee Ga Seop - Black Out Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Chae Won Bin - Doubt Nam diễn viên xuất sắc: Byun Yo Han - Black Out Nữ diễn viên xuất sắc: Kim Nam Joo - Wonderful World Cặp đôi xuất sắc nhất: Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin - When the Phone Rings Phim truyền hình xuất sắc nhất: Chief Detective 1958 Excellence Award: Lee Jong Won - Knight Flower và Chae Soo Bin - When the Phone Rings Top Excellence Award: Yoo Yeon Seok - When the Phone Rings, Lee Je Hoon - Chief Detective 1958, và Lee Honey - Knight Flower