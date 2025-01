ZEN - Jennie BLACKPINK: Gửi gắm ẩn ý qua thời trang, hợp tác với nhà mốt Việt

HHT - Video ZEN đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên của IT girl hàng đầu xứ Hàn với một thương hiệu nội địa Việt.

Trưa 25/1 (theo giờ Việt Nam), Jennie BLACKPINK bất ngờ "thả xích" video ZEN, nội dung được cho là giới thiệu concept/chủ đề album solo mới sắp ra vào đầu tháng 3.

Jennie BLACKPINK xuất hiện đầy ấn tượng trên nền nhạc ma mị, bí ẩn. Trong ZEN, nữ idol chiêu đãi loạt tạo hình thời trang đẹp mắt cùng hiệu ứng hình ảnh mãn nhãn. Có khoảng 8 layout trang điểm và làm tóc được thay đổi trong ZEN. Phong cách chủ đạo vẫn là tạo điểm nhấn ở đôi mắt sắc sảo, sử dụng nhũ, màu sắc nổi bật.

Jennie BLACKPINK tỏa sáng trong những bộ cánh thời thượng, lăng xê xu hướng quần/váy một gang (micro-shorts), mũ liền/ the hood, trang phục phối lông, phụ kiện đính đá, phối ngọc trai...

Kết nối các phân cảnh trong ZEN, IT Girl xứ Hàn dường như có nhiều ẩn ý được lồng ghép, không chỉ đơn giản là những thiết kế trendy.

Thẩm mỹ thời trang trong ZEN mang đậm tinh thần văn hóa Á Đông. Điều này dễ thấy trong kiểu tóc truyền thống của phụ nữ Hàn Quốc xưa, được cách điệu hay tạo hình trang phục phối lông lấy cảm hứng từ thời Ai Cập cổ đại.

Giọng ca Mantra khai thác ý niệm về bốn nguyên tố cấu tạo nên cả thế giới và vũ trụ theo quan điểm của triết gia Hy Lạp Empedocles là đất, không khí, lửa và nước.

Hình ảnh cú mèo trắng có tần suất xuất hiện đáng kể, từ bối cảnh cho tới phụ kiện trang phục. Theo nhiều giả thuyết của người hâm mộ, hình tượng này là ẩn dụ về sự khởi đầu mới hay sự tái sinh không ràng buộc.

Đáng chú ý, Jennie BLACKPINK tiếp tục cho thấy sự yêu thích với thương hiệu nội địa Việt. Trong ZEN, nữ idol đánh dấu lần hợp tác đầu tiên cùng Feng System (founder Lim Feng - Phùng Ái Nguyên) với hai tạo hình "cực nét".

Jennie BLACKPINK diện thiết kế REC mini skirt thuộc look 22 của BST Fall 24: Bodega Revisitted. Nữ idol có bản phối tương tự nhà mốt Việt, tạo điểm nhấn với mái tóc bạch kim.

Trong một tạo hình khác, giọng ca Mantra lăng xê mẫu Fantasy mini pant của nhà mốt có giá hơn 1,5 triệu đồng.

Kiểu dáng micro pant là xu hướng được Jennie BLACKPINK yêu thích suốt thời gian qua. Trước đó, Jennie BLACKPINK từng lăng xê nhiều mẫu hot-pants của nhà mốt Việt khác là LSOUL.

Trong album trailer Ruby, Jennie BLACKPINK cũng đem đến loạt tạo hình "chiến đét". Chỉ trong vỏn vẹn 33 giây, nữ idol gây trầm trồ với 5 tạo hình quyền lực, diện trang phục có giá trị hàng nghìn đô đến từ Versace, Yanina Couture...

Sắc đỏ rực lửa, các thiết kế cùng với các chi tiết trong video, thiết kế đồ họa gợi nhớ tới những hình ảnh trong các vở kịch As You Like It, The Tempest của nhà văn vĩ đại William Shakespear.