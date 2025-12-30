10 gương mặt Gen Z đáng chú ý làng nhạc Việt 2025: Sơn.K, Cường Bạch bứt phá

HHTO - Sau Orange, buitruonglinh, CONG B, Lamoon và Pháp Kiều, Hoa Học Trò tiếp tục điểm qua 5 nghệ sĩ Gen Z khác cũng ghi dấu ấn bứt phá mạnh mẽ trong năm 2025. Danh sách này không nhằm mục đích xếp hạng hay so sánh mà phản ánh góc nhìn tổng hợp dựa trên nhiều yếu tố như dấu ấn cá nhân, thành tựu nổi bật, mức độ thảo luận, sự gắn kết fandom, thực lực chuyên môn và tiềm năng phát triển dài hạn.

Nguyễn Hùng: Sự chân thật chạm đến cảm xúc của số đông

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt của Nguyễn Hùng khi con đường âm nhạc của anh thay đổi chỉ trong thời gian ngắn. Từ một nghệ sĩ Indie quen thuộc với sân khấu nhỏ và lượng khán giả khiêm tốn, Nguyễn Hùng nhanh chóng bước ra trước những đám đông hàng nghìn người.

Phép Màu - ca khúc cùng ban nhạc MAYDAYs trở thành cú hích lớn, giúp tên tuổi anh được nhắc đến rộng rãi và xuất hiện đều đặn trên nhiều sân khấu lớn. Không dừng lại ở âm nhạc, giữa năm 2025, Nguyễn Hùng còn lấn sân sang diễn xuất và thể hiện ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn cho phim Mưa Đỏ.

Tư duy sáng tác của Nguyễn Hùng bắt đầu từ những điều rất đời. Nam ca sĩ quan sát nhịp sống xung quanh, ghi lại những câu chuyện, khoảnh khắc thoáng qua hay cảm xúc vụn vặt rồi chắt lọc chúng thành ca từ giản dị, không cầu kỳ hay tô vẽ.

Chính sự chân thật trong cách kể chuyện ấy khiến khán giả dễ tìm thấy bản thân trong bài hát, sẵn sàng lắng nghe và đồng cảm. Giữa một thị trường nhiều xu hướng, Nguyễn Hùng cho thấy những ca từ đẹp và xuất phát từ trải nghiệm thật vẫn luôn có sức mạnh bền bỉ để chạm đến trái tim người nghe.

Cường Bạch: Bền bỉ bước ra ánh sáng sau nhiều lần lỡ hẹn

Cường Bạch là một trong những gương mặt nổi bật nhất của Tân Binh Toàn Năng khi liên tục gây chú ý bằng vũ đạo, giọng hát và phong thái sân khấu có chiều sâu, chuẩn một "all-rounder". Trong suốt mùa giải, nam ca sĩ nhiều lần dẫn đầu các bảng xếp hạng tương tác và nằm trong top các thành viên được thảo luận nhiều nhất. Những màn trình diễn của Cường Bạch cũng nhanh chóng trở thành đề tài thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Thành công năm 2025 càng đáng trân trọng khi nhìn lại hành trình đầy chông gai trước đó của nam ca sĩ. Cường Bạch từng làm thực tập sinh tại Hàn Quốc nhưng không thể chạm đến cơ hội debut, sau đó trở về Việt Nam đầu quân cho công ty mới và lại tiếp tục lỡ hẹn.

Năm 2022, Cường Bạch giành chiến thắng tại chương trình Vote For Five, được gọi tên trong đội hình ra mắt. Dù vậy, sau khi chương trình khép lại, nhóm lại không có bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào, khiến con đường làm nghề của nam ca sĩ một lần nữa bị gián đoạn.

Trải qua nhiều thất bại, Cường Bạch vẫn lựa chọn ở lại với âm nhạc và tiếp tục rèn luyện. Vì vậy, dấu ấn nam ca sĩ tạo ra tại Tân Binh Toàn Năng không chỉ đơn thuần là sự tỏa sáng nhất thời, mà là kết quả của quá trình bền bỉ theo đuổi ước mơ, kiên nhẫn vượt qua những lần gục ngã để tìm đến ánh đèn sân khấu.

Lâm Anh: Ai bảo học giỏi là không thể hát hay, nhảy đẹp?

Tại Tân Binh Toàn Năng, Lâm Anh trở thành gương mặt gây chú ý khi hành trình trong năm giống như một cú “bẻ lái” rõ rệt. Đầu năm vẫn là sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội với lịch học kín mít, cuối năm Lâm Anh đã đứng trên sân khấu lớn, biểu diễn trước hàng nghìn khán giả với phong thái ngày càng tự tin.

Bước vào chương trình, Lâm Anh không chỉ sở hữu bộ kỹ năng toàn vẹn, mà còn gây thiện cảm nhờ ngoại hình gây thương nhớ và nguồn năng lượng tích cực. Nam ca sĩ thường xuyên mang đến tiếng cười bằng sự duyên dáng, tính cách gần gũi cùng những khoảnh khắc “quăng miếng” tự nhiên giúp anh trở nên gần gũi hơn trong mắt khán giả.

Thay vì buộc bản thân phải chọn một trong hai con đường, Lâm Anh quyết định đi vừa theo đuổi đam mê nghệ thuật, vừa có được thành tích học tập “đỉnh chóp”. Hành trình của nam ca sĩ không chỉ là một cú bứt phá trên sân khấu mà còn là lời khẳng định rõ ràng cho tư duy dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Lyhan: Trưởng thành giữa áp lực, biết ơn vì những điều đang có

Lyhan là trường hợp gây nhiều tranh cãi sau khi đạt danh hiệu Á quân tại Em Xinh "Say Hi" với không ít ý kiến cho rằng cô chưa xứng đáng. Dù vậy, hành trình của cô trong chương trình đã tạo nên một lượng người hâm mộ kiên định đông đảo, sẵn sàng đồng hành cùng các dự án tiếp theo.

Trước sóng gió, Lyhan chọn cách lặng lẽ rút về, tập trung vào âm nhạc và hoàn thiện bản thân thay vì tranh cãi trên mạng. Kết quả là album đầu tay - Tâm Linh ra đời, được nhìn nhận là có những điểm sáng đáng ghi nhận dù chất lượng giữa các ca khúc chưa thật sự đồng đều. Điều này đã giúp Lyhan có mặt trong đề cử Gương mặt mới xuất sắc của lễ trao giải Làn Sóng Xanh năm nay.

Trong hành trình năm 2025, Lyhan đã học cách biết ơn, trân trọng những người đã chọn ở lại bên mình. Trong fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp, nữ ca sĩ đã bật khóc gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ, thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót và xin lỗi vì những lần chưa trọn vẹn.

Thay vì để bản thân bị cuốn theo áp lực và tranh cãi, Lyhan lặng lẽ tiếp tục bước đi, đặt niềm tin vào âm nhạc và sự đồng hành bền bỉ của khán giả. Với cô, chính tình cảm ấy là điểm tựa để không bỏ cuộc và kiên nhẫn tiến về phía trước.

Sơn.K: Biết bản thân muốn gì và dám đi đến cùng

Sơn.K là một trong những cái tên nổi bật tại Anh Trai "Say Hi" 2025 và góp mặt Best 5 của chương trình. Từ những vòng đầu, nam ca sĩ nhanh chóng gây ấn tượng bằng chất giọng cuốn hút và tính cách duyên dáng, được khán giả gọi vui là “ông cụ non”. Một trong những yếu tố quan trọng giúp Sơn.K tạo dấu ấn chính là việc anh luôn bước vào hành trình với mục tiêu rõ ràng, biết bản thân muốn gì và cần làm gì.

Ngay từ khi bước vào chương trình, Sơn.K đã đặt ra cho mình mục tiêu cụ thể là lọt vào Best 5, thậm chí còn nuôi tham vọng chạm đến những vị trí cao hơn như Á quân hay Quán quân, dù khi đó anh chỉ là một tân binh chưa được nhiều khán giả biết đến. Hiểu rõ khả năng của bản thân còn thiếu sót điều gì, Sơn.K đã chủ động học hỏi rất nhiều trong suốt quá trình tham gia chương trình.

Anh quan sát, lắng nghe và tiếp thu kinh nghiệm từ các “anh trai” đi trước, từ kỹ năng trình diễn, cách xử lý bài hát cho đến bản lĩnh làm chủ sân khấu. Chính sự chủ động trong việc học tập và tinh thần cầu tiến ấy đã giúp Sơn.K tiến bộ rõ rệt qua từng vòng thi, ngày càng tự tin và tỏa sáng theo cách riêng.