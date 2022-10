11 nghệ sĩ nhà SpaceSpeakers tổ chức live concert nhưng lại là sân khấu "không gian ảo"

HHT - Tổ đội nghệ sĩ SpaceSpeakers thông báo chuẩn bị phát hành album mang tên "KOSMIK" và tổ chức Live Concert với công nghệ hiện đại và chỉ đón 5000 khán giả tham gia.

11 năm trước, các nghệ sĩ Touliver, SOOBIN, Rhymastic, Triple D, JustaTee, Kimmese, Cường Seven và Kiên Ứng đặt “viên gạch” đầu tiên cho sự ra đời của SpaceSpeakers. Tất cả đều hướng tới mục tiêu đưa cộng đồng Rap/Hip-Hop phát triển rộng rãi. Lần lượt những năm 2018 - 2019, Binz, TINLE và SlimV gia nhập nhóm.

Sau hơn một thập kỷ, 11 nghệ sĩ SpaceSpeakers sẽ hội tụ lần đầu tiên trên một sân khấu. Tại KOSMIK Live Concert, khán giả sẽ đắm chìm vào hành trình âm nhạc của 3 dấu mốc: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai. Những bản hit đi cùng năm tháng của SpaceSpeakers sẽ “rực cháy” lần nữa. Khán giả tại Live Concert cũng là những người đầu tiên được thưởng thức trọn vẹn các ca khúc mới trong album KOSMIK.

Live Concert được giới thiệu là sự kiện âm nhạc đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ Hybrid. Khoảng 5.000 khán giả sẽ "đăng nhập" vào không gian KOSMIK - nơi không thể đoán trước sân khấu biểu diễn của từng tiết mục sẽ xuất hiện ở đâu. Đạo diễn Việt Tú chia sẻ thêm trong sự kiện công bố tại TP.HCM: “Đây là Live Concert đầu tiên ở Việt Nam không có sân khấu vật lý mà thay bằng không gian biểu diễn".

Bên cạnh đó, KOSMIK Live Concert có thêm dàn khách mời là 16 Typh và GONZO - 2 thành viên của SpaceSpeakers Label - và 5 nghệ sĩ chưa được tiết lộ.

Rhymastic đại diện cho nhóm nghệ sĩ chia sẻ về dự án Album: “Đây là dự án đầu tiên mà các anh em SpaceSpeakers hợp lại để cùng sản xuất. Trong Album, có ca khúc chỉ sản xuất trong vài tuần. Nhưng có ca khúc kéo dài hàng năm. Và có ca khúc ra đời trước khi vợ anh JustaTee sinh con”.

MV Don’t Break My Heart của Binz và Touliver là một trong 11 ca khúc thuộc album đã được phát hành trước đó. VinaBro, Too Many, Beautiful Monster, Cao gót và A Veil of Mist là những ca khúc tiếp theo được thực hiện MV. Toàn bộ ca khúc trong album được Touliver và SlimV đảm nhận khâu sản xuất âm nhạc.