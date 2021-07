2 điểm thi tốt nghiệp ở Phú Yên, Bắc Giang phải hủy do phát hiện thí sinh nghi COVID-19

HHT - Điểm thi tại trường THCS Trần Hưng Đạo (TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) và điểm thi trường THPT Lạng Giang số 3 (Bắc Giang) phải hủy thi do thí sinh tham dự tại điểm thi này có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 7/7, điểm thi tại trường THCS Trần Hưng Đạo (TP. Tuy Hòa, Phú Yên) phải hủy thi do kết quả xét nghiệm thí sinh tham dự tại điểm thi này có mẫu nghi dương tính SARS-CoV-2 - ông Trần Hữu Thế, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên xác nhận thông tin này với báo Tuổi trẻ.

Theo đó, điểm thi tại trường THCS Trần Hưng Đạo có 383 thí sinh tham gia thi đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Do kết quả xét nghiệm mẫu gộp có nhiều mẫu nghi ngờ nên Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tỉnh Phú Yên quyết định hủy thi, các thí sinh của điểm thi này sẽ được dời sang thi đợt 2.

Cũng trong sáng nay, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Bằng Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cho biết, chiều ngày 6/7, học sinh L.T.K.T (sinh năm 2003, trú tại thôn Hậu, xã Liên Chung, huyện Tân Yên) là học sinh THPT Lạng Giang số 3 đến trường để làm thủ tục dự thi, khi về theo thông báo của nhà trường và xã Liên Chung, thí sinh L.T.K.T đến trạm y tế xã để test nhanh COVID-19, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên Huyện Lạng Giang đã đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang điều chỉnh phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đối với điểm thi trường THPT Lạng Giang số 3 sang thi đợt 2, để đảm bảo an toàn cho giáo viên coi thi và thí sinh dự thi.

Trước đó vào trưa hôm qua 6/7, ông Nguyễn Thành Huân - chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên (An Giang) đã ký thông báo giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ khu vực thị trấn Tịnh Biên và khu vực chợ Nhà Bàng (An Giang). Về kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021, toàn tỉnh có 4.841 thí sinh không tham gia thi đợt 1 để chuyển sang thi đợt 2. Lý do là có 4 huyện: An Phú, Châu Phú, Tịnh Biên và TP. Châu Đốc đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và một số nơi theo chỉ thị 16 của Chính phủ.

Sở GD&ĐT tỉnh An Giang đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương thông báo cho thí sinh và phụ huynh biết rõ, động viên tinh thần các thí sinh để an tâm tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 theo lịch của Bộ GD&ĐT.