2 Ngày 1 Đêm: Lâm Vỹ Dạ cầu cứu, Kiều Minh Tuấn khiến Ngô Kiến Huy "bay màu"

HHTO - Chặng hành trình Phú Yên của 2 Ngày 1 Đêm Tết chào đón sự tham gia của 3 khách mời Lâm Vỹ Dạ, Hữu Đằng và Võ Tấn Phát. Những tương tác của các anh em và các khách mời "mặn mà" là điểm nhấn đáng nhớ của tập này.

Ở trò chơi đầu tiên, các thành viên sẽ chơi cá nhân bằng cách đeo tai nghe, từng người sẽ được nghe gợi ý là các câu thơ mô tả một nhân vật cổ tích/ truyền thuyết và đoán nhân vật ấy là ai. Số lượng câu thơ có giới hạn, nếu những lượt chơi đầu dùng nhiều gợi ý thì các lượt sau sẽ không còn câu thơ để đoán.

Luật chơi này đã dẫn đến những khoảnh khắc dở khóc dở cười của các thành viên khi đến lượt mình không còn câu thơ gợi ý nào. Điển hình trong số đó là 2 khách mời Võ Tấn Phát và Hữu Đằng. Vì ở những lượt trước, phía Dương Lâm đã dùng quá nhiều câu thơ gợi ý nên đến lượt của Võ Tấn Phát, không còn gì để gợi ý mà phải đoán thẳng trực tiếp khiến nam diễn viên hoang mang.

Sau các thử thách buổi sáng, dàn cast và khách mời sẽ tham gia phần thử thách Bảo Vệ Nhà Chung và tất cả thành viên sẽ là 1 đội, đấu với người dân ở Phú Yên. Mỗi người chơi sẽ mặc một bộ áo phao lớn, nhảy vào khu vực quy định sao cho đẩy được đối phương ra ngoài và phải trụ vững trong khu vực đó.

Lâm Vỹ Dạ được đặc quyền làm MC đặc biệt cho trận đấu giữa 2 đội. Tuy nhiên, nữ diễn viên liên tục cầu cứu ê-kíp bởi sự tấn công của "chiếc mỏ hỗn" Lê Dương Bảo Lâm mỗi khi Lâm Vỹ Dạ nhắc lại luật chơi hoặc bắt vi phạm luật.

Thu Diễm liên tục hích và dí áo phao lớn vào người Lâm Vỹ Dạ khiến nữ diễn viên chạy không kịp. Dù Lâm Vỹ Dạ chạy về phía ê-kíp nhưng Dương Lâm vẫn không tha, định “ủi” luôn dàn máy quay phía sau.

Với sự “hùng hồn” ấy, Thu Diễm được đặt niềm tin sẽ là một “con tướng mạnh” có thể đẩy được hết đối thủ ra ngoài ở lượt chơi của mình. Ngay khi Dương Lâm bắt đầu lấy đà, mọi ánh mắt đều hướng về nam diễn viên. Tuy nhiên, “cú twist” đã xảy ra chính là cú ngã chổng chân lên trời của Thu Diễm.

Một “chiến mã” khác cũng rất được trông chờ đó là HIEUTHUHAI nhưng cái kết của em út cũng không khác Dương Lâm là mấy. Khi 2 chiếc áo phao bự đụng nhau vô tình khiến nam rapper mất đà, cứ thế mà ngã sấp mặt, 2 chân cũng lơ lửng trên mặt đất.

Sau khi tạm vắng mặt ở những thử thách đầu tiên, Kiều Minh Tuấn cũng đã có mặt hội ngộ cùng anh em ở thử thách này. Theo chiến thuật, Kiều Minh Tuấn cần lấy trớn đẩy về phía Trường Giang để có lực đẩy đối thủ kế bên ra khỏi vạch mức.

Tuy nhiên, thay vì đẩy bên phía Trường Giang, Kiều Minh Tuấn lại đẩy nhầm sang phía Võ Tấn Phát và Ngô Kiến Huy đang đứng sát mép bìa. Kết quả là Ngô Kiến Huy choáng váng bị đẩy ra khỏi vạch mức. Thay vì loại đối thủ, Kiều Minh Tuấn chính thức loại thành viên đội mình, khiến Ngô Kiến Huy “bay màu”.