WeChoice Awards 2025: Diệu Nhi "gia trưởng" với Atus, Đình Bắc "bội thu" meme

HHTO - WeChoice Awards 2025 không chỉ là đêm vinh danh mà còn viral bởi các khoảnh khắc “ngoài kịch bản”, tạo nên hàng loạt meme bùng nổ mạng xã hội.

Tối qua, WeChoice Awards 2025 chính thức diễn ra, khép lại một mùa vinh danh giàu cảm xúc. Thay vì chỉ bàn luận về giải thưởng hay các tiết mục âm nhạc, điều khiến cộng đồng mạng quan tâm sôi nổi hơn cả lại đến từ loạt khoảnh khắc “ngoài kịch bản” - vừa duyên dáng, vừa hài hước - nhanh chóng trở thành meme lan truyền trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

WeChoice Awards 2025 mang đến một đêm trao giải bùng nổ cảm xúc.

Một trong những gương mặt tạo hiệu ứng mạnh mẽ nhất tại WeChoice Awards năm nay là Đình Bắc - cầu thủ được mệnh danh là “chân sút vàng” của bóng đá Việt Nam trong năm qua. Khác với hình ảnh bản lĩnh, quyết đoán trên sân cỏ, Đình Bắc khi bước lên sân khấu WeChoice lại khiến khán giả bật cười với dáng vẻ lúng túng, được ví von như “bị ép đi diễn”.

Đình Bắc và những khoảnh khắc "ngơ ngác" trên sân khấu WCAs 2025.

Xuất hiện trong tiết mục hỗ trợ của Đức Phúc - Phúc Du - BigDaddy, Đình Bắc gây chú ý từ biểu cảm “không thể nào thật hơn” cho đến những động tác có phần gượng gạo nhưng vô cùng đáng yêu. Đặc biệt, khoảnh khắc anh tái hiện cú sút huyền thoại rồi bất ngờ bước vào đoạn nhảy đã nhanh chóng trở thành đề tài “chế ảnh” rầm rộ.

Không ít khán giả hài hước nhận xét: “Anh sút bóng thì đỉnh, còn nhảy thì có cố gắng nhưng không đáng kể".

Đỉnh điểm của chuỗi meme liên quan đến Đình Bắc chính là khoảnh khắc Hòa Minzy ôm vai, kéo anh cùng quẩy nhẹ trên sân khấu. Sự đối lập giữa năng lượng “quẩy hết mình” của nữ ca sĩ và gương mặt ngơ ngác, có phần bất lực của chàng cầu thủ đã tạo nên một trong những hình ảnh viral trong đêm trao giải.

Nguồn: @hoanhngoc148 (TikTok)

Không chỉ sân khấu, thảm đỏ WeChoice Awards 2025 cũng góp phần không nhỏ trong việc tạo ra những tình huống “dở khóc dở cười”. Sự cố “đường hình một nẻo, đường tiếng một nhịp” - khi nghệ sĩ này xuất hiện nhưng lại được xướng tên nghệ sĩ khác, tưởng chừng chỉ là lỗi trong khâu tổ chức, nhưng lại vô tình trở thành "chất liệu" giải trí đúng nghĩa.

Nguồn: @showbeat_official (TikTok)

Thay vì tỏ ra lúng túng, nhiều nghệ sĩ đã chọn cách “hưởng ứng” đầy duyên dáng. Nhâm Phương Nam khiến khán giả thích thú khi được gọi vui là “bản fake của Juky San”, trong khi Steven Nguyễn được cộng đồng mạng phong danh hiệu “chứng nhân lịch sử” vì… gần như xuất hiện ở mọi tình huống “oái ăm” dịp đầu năm nay.

Các nghệ sĩ và pha xử lí mượt mà trước sự cố của Ban Tổ chức.

Không khí hài hước của WeChoice Awards 2025 còn được khuấy động mạnh mẽ bởi các khách mời trao giải. Nổi bật nhất là Diệu Nhi - Anh Tú Atus, đôi vợ chồng chỉ cần đứng chung khung hình đã đủ tạo nên “tiểu phẩm"

Khoảnh khắc Diệu Nhi nói tiếng Anh, còn Anh Tú Atus không giấu nổi biểu cảm “phụt cười” ngay trên sân khấu nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Chưa dừng lại ở đó, Diệu Nhi còn tranh thủ “cà khịa nhẹ” chồng bằng cách nhại lại đúng giọng điệu bài phát biểu từng gây chú ý của Anh Tú Atus tại Làn Sóng Xanh trước đó.

Đi đến đâu, tiếng cười theo đến đó, đúng với tinh thần giải trí mà khán giả yêu mến ở cặp đôi này.

Khoảnh khắc người chồng Atus bất lực khi bị "ra rìa" khi vợ gặp gỡ hội bạn bè.

Có thể thấy, bên cạnh giá trị tôn vinh những cá nhân và câu chuyện truyền cảm hứng, WeChoice Awards 2025 còn ghi điểm nhờ những khoảnh khắc rất đời, rất thật. Chính sự tự nhiên, thoải mái và khả năng “bắt sóng” của nghệ sĩ đã biến một đêm trao giải trở thành bữa tiệc "memes" đúng nghĩa.