3 cặp đôi chị - em đình đám của V-Biz: Đều viên mãn, có một điểm chung đáng chú ý

Nhắc đến "chuyện tình chị - em" kín tiếng trong showbiz, 3 cặp đôi Khởi My - Kelvin Khánh, Diệu Nhi - Anh Tú và Puka - Gin Tuấn Kiệt thu hút nhiều sự quan tâm nhất từ cộng đồng mạng.

Khởi My và Kelvin Khánh

Là một trong những ca sĩ thần tượng của thế hệ đầu 9X, chuyện tình ngọt ngào của Khởi My với ca sĩ Kelvin Khánh nhận về nhiều tình cảm từ khán giả. Dù chênh lệch 4 tuổi nhưng từ lúc chưa công khai đến khi về chung một nhà, cả hai vẫn luôn được xếp vào danh sách các cặp đôi "chị - em" đẹp của showbiz Việt.

Năm 2013, cặp đôi "5 lần 7 lượt" dính nghi vấn hẹn hò nhưng cả Khởi My và Kelvin Khánh vẫn khéo léo từ chối. Tuy nhiên sau đó, cả hai tiếp tục xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện và có những cử chỉ tình cảm trên mức bạn bè.

Giữa lúc người hâm mộ đang mong chờ "chính chủ" xác nhận hẹn hò thì Khởi My và Kelvin Khánh lại mang đến bất ngờ lớn. Tháng 4/2017, cặp đôi đột ngột thông báo đính hôn. Chia sẻ về lý do giấu kín suốt thời gian dài, Kelvin Khánh cho biết: "Tình cảm là chuyện riêng của mỗi người, đó là lý do 2 đứa quyết định giữ lại cho riêng mình thay vì chia sẻ trên mặt báo". Thông tin này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ và bạn bè đồng nghiệp.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào 23/11/2017, là "happy ending" sau 4 năm bí mật yêu đương. Tuy chênh lệch 4 tuổi nhưng khi đứng cạnh nhau, cả hai trông rất đẹp đôi.

Kể từ khi kết hôn, cả hai hạn chế xuất hiện trong các show truyền hình mà dành nhiều thời gian bên gia đình, tận hưởng những chuyến du lịch bụi.

Diệu Nhi và Anh Tú

Diệu Nhi - Anh Tú là cặp chị - em yêu kín tiếng nhưng có cái kết viên mãn bất ngờ tiếp theo của làng giải trí Việt. Cả hai nên duyên khi làm việc cùng nhau tại sân khấu kịch, sau đó được đông đảo người hâm mộ “góp gió đẩy thuyền”.

Thời gian đầu yêu nhau, cặp đôi chị em thường xuyên tham gia các chương trình truyền hình và không ngại công khai tình cảm. Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian, cặp đôi hạn chế nhắc tới chuyện yêu đương. Thời điểm ấy xuất hiện nhiều tin đồn rằng cả hai đã "đường ai nấy đi" sau hơn 2 năm hẹn hò.

Tháng 8/2021, mạng xã hội như bùng nổ trước thông tin Diệu Nhi sinh con đầu lòng với Anh Tú. Điều này khiến người hâm mộ vui mừng, mong cái kết đẹp cho tình yêu 6 năm của cặp đôi.

Đến 21/8/2022, người hâm mộ thêm một lần bất ngờ khi Anh Tú thông báo kết hôn với Diệu Nhi. Cặp đôi tổ chức lễ cưới vào ngày 10/10/2022 đánh dấu hành trình 7 năm yêu nhau đầy ngọt ngào.

Mới đây, cặp đôi vướng nghi vấn rạn nứt khi Diệu Nhi thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái buồn bã trên mạng xã hội. Trước luồng dư luận trái chiều, Diệu Nhi chia sẻ khoảnh khắc hẹn hò, nắm chặt tay Anh Tú để chứng minh cả hai vẫn đang hạnh phúc. Nữ diễn viên cũng lên tiếng cho biết, trang cá nhân kia chỉ dùng để chia sẻ với khán giả những câu nói hay mà cô tâm đắc.

Puka và Gin Tuấn Kiệt

Cũng hẹn hò bí mật rồi khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng, thông tin cặp đôi Puka - Gin Tuấn Kiệt sắp về chung một nhà hiện vẫn đang nóng trên các trang mạng xã hội.

Sau 4 năm kể từ khi hẹn hò, cặp đôi xác nhận đã đính ước và chuẩn bị đám cưới vào cuối năm nay. Buổi lễ cầu hôn được tổ chức lãng mạn với sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp thân thiết.

Trước đây, Puka - Gin Tuấn Kiệt từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò. Không chỉ thường xuyên đồng hành trong công việc hay các sự kiện giải trí, cả hai còn thân thiết và gắn bó ngoài đời. Tuy nhiên, cặp đôi chưa từng lên tiếng khẳng định mối quan hệ "trên tình bạn".