3 nữ sinh ở Thanh Hóa đánh bạn gãy đốt sống cổ nhận hình thức kỷ luật thế nào?

HHT - Ngày 21/11, ông Đặng Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Nông Cống 2, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc nữ sinh L.V.G.N. (lớp 11A6) bị nhóm học sinh cùng trường đánh hội đồng, gãy đốt sống cổ.

Trước đó, như đã thông tin, chiều 5/10, trên đường đi học về đến xã Tân Phúc (huyện Nông Cống) nữ sinh L.V.G.N. (SN 2008, là học sinh lớp 11A6, Trường THPT Nông Cống 2) thấy có nhóm học sinh đánh nhau nên vào can ngăn.

Trong lúc can ngăn, nữ sinh N. bất ngờ bị nhiều nữ sinh xông vào "đánh hội đồng". Theo một số đoạn clip gia đình cung cấp, nữ sinh N. bị nhiều nữ sinh khác cầm mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu, cổ và dùng tay đánh, dùng chân đạp vào người.

Hậu quả, N. bị đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Các bác sĩ xác định nữ sinh N. bị thương nặng, gãy đốt sống cổ.

Theo ông Hùng, qua xác minh có 3 học sinh đánh nữ sinh N. Nhà trường đã họp hội đồng kỷ luật, đình chỉ học tập đối với 3 học sinh này. Thời gian đình chỉ 2 tuần (từ ngày 19/11 đến 2/12).

Được biết, nhà trường thi hành kỷ luật căn cứ vào Thông tư 32 của Bộ GD&ĐT, còn vụ việc hiện Công an huyện Nông Cống vẫn đang điều tra và chưa có kết quả thông báo đến nhà trường.

Ông Lê Văn Thanh (bố của nữ sinh bị đánh) cho biết đến nay đã gần 50 ngày xảy ra sự việc, con ông sức khỏe vẫn còn yếu, chưa thể đi lại bình thường được, phần cổ bị thương vẫn đang phải cố định.

"Ngày 18/11, gia đình tôi đã có đơn gửi đến Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị chỉ đạo, điều tra và sớm đưa ra kết luận sự việc, do việc chờ đợi công an huyện quá lâu" - ông Thanh nói.

Sự việc xảy ra gần 2 tháng, thế nhưng đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ.