3 sao nữ bị kéo vào ồn ào Xoài Non - Xemesis: Hòa Minzy, Diệp Lâm Anh và ai nữa?

HHT - Cho dù đến giờ Xoài Non và Xemesis không tiết lộ nguyên nhân dẫn đến chia tay nhưng có ba nghệ sĩ nữ bỗng dưng bị cư dân mạng gọi tên vì những lý do không ai ngờ tới.

Diệp Lâm Anh và Xoài Non từng có "dây mơ rễ má" với nhau khi chồng cũ của hai người đẹp có họ hàng với nhau. Trong ngày cưới của Xoài Non, Diệp Lâm Anh đã tới và tặng kiềng vàng cho cô dâu. Khi Xoài Non thông báo ly hôn Xemesis, Diệp Lâm Anh cũng gửi lời động viên cô bởi trước đó, chính Diệp Lâm Anh cũng trải qua nhiều biến cố khi ly hôn chồng thiếu gia.

Sau đó, mạng xã hội xuất hiện câu nói được cho là Diệp Lâm Anh bình luận chuyện làm dâu nhà hào môn và mừng vì Xoài Non đã rời khỏi gia đình Xemesis. Ngay sau đó, Diệp Lâm Anh đã khẳng định dưới bài đăng này rằng cô không hề phát ngôn như vậy.

Hari Won cũng là sao nữ bỗng dưng bị kéo vào vụ việc dù chẳng liên quan. Chuyện là netizen đã khui lại những câu nói ngọt ngào trước kia mà Xemesis và Xoài Non dành cho nhau, trong đó nam streamer chia sẻ đã từng hẹn hò nhiều người nhưng Xoài Non sẽ là cô gái cuối cùng của anh.

Thế là cư dân mạng liên tưởng ngay đến Hari Won bởi nhiều năm trước, khi tham gia một gameshow thì Hari Won cho rằng rapper Tiến Đạt sẽ là chàng trai cuối cùng của mình. Tuy nhiên, hai người sau đó lại chia tay và giờ đây sau nhiều năm, Hari Won và Tiến Đạt đều đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Hòa Minzy cũng bị soi có điểm trùng hợp với Xoài Non. Trong khi đang rạn nứt tình cảm, Xoài Non đóng MV Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay của Lou Hoàng và có cảnh quay mặc áo cưới bước lên lễ đường đầy hạnh phúc. Còn Hòa Minzy khi tham gia làm khách mời trong MV Ngày Đầu Tiên của Đức Phúc, đã mỉm cười chúc phúc cho một cặp đôi đang có lễ cầu hôn lãng mạn.

Netizen cho rằng cả Hòa Minzy và Xoài Non hẳn đã trải qua cảm xúc phức tạp, vừa mừng cho nhân vật trong MV lại vừa buồn bã, tủi thân cho chính mình khi không có được hạnh phúc trọn vẹn như mong đợi.