4 ngôi sao mùa Bạch Dương: Sư Tử thu hút điều tích cực, Song Tử giao tiếp mượt mà

HHTO - Trong mùa Bạch Dương 2026 (20/3–19/4), 4 cung hoàng đạo này được dự báo sẽ đón nhận nhiều cơ hội, vận may và bước ngoặt đáng chú ý nhất.

Mùa Bạch Dương luôn được xem là giai đoạn khởi đầu mạnh mẽ của năm chiêm tinh, khi năng lượng hành động, quyết đoán và bứt phá được đẩy lên cao nhất. Tuy nhiên, không phải cung hoàng đạo nào cũng tận dụng được nguồn năng lượng này giống nhau. Trong sự kiện chiêm tinh này, có 4 chòm sao được đánh giá là “hợp sóng vũ trụ” nhất, dễ gặp may mắn và đạt được những bước tiến rõ rệt.

1. Bạch Dương: Bứt phá toàn diện

Không có gì bất ngờ khi chính "chú Cừu" đứng đầu danh sách. Đây là thời điểm “sân nhà”, khi Mặt Trời chiếu thẳng vào cung này, giúp gia tăng sự tự tin, quyết đoán và khả năng dẫn dắt.

Trong mùa Bạch Dương 2026, những người thuộc cung này dễ đạt được bước tiến lớn trong công việc, đặc biệt là các dự án cá nhân hoặc kế hoạch mới. Tình cảm cũng có dấu hiệu khởi sắc khi họ dám thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải kiểm soát sự nóng vội để tránh những quyết định thiếu suy nghĩ.

2. Sư Tử: Tỏa sáng và được công nhận

Là cung Lửa cùng nhóm với Bạch Dương, Sư Tử hưởng lợi trực tiếp từ nguồn năng lượng mạnh mẽ của mùa Bạch Dương. Đây là giai đoạn Sư Tử dễ thu hút sự chú ý, được đánh giá cao và có cơ hội khẳng định vị thế cá nhân.

Trong công việc, họ có thể nhận được lời khen, cơ hội thăng tiến hoặc những dự án nổi bật. Trong cuộc sống cá nhân, Sư Tử cũng dễ trở thành “tâm điểm”, thu hút các mối quan hệ tích cực.

3. Nhân Mã: Cơ hội mở rộng và phát triển

Nhân Mã là cung hoàng đạo yêu thích sự tự do và trải nghiệm, và mùa Bạch Dương chính là thời điểm lý tưởng để họ mở rộng giới hạn của bản thân.

Trong giai đoạn này, Nhân Mã dễ gặp các cơ hội liên quan đến học tập, du lịch, công việc mới hoặc các mối quan hệ mang tính phát triển lâu dài. Năng lượng tích cực giúp họ tự tin hơn trong việc thử sức với những điều chưa từng làm trước đó.

4. Song Tử: Bứt tốc nhờ tư duy linh hoạt

Dù không thuộc nhóm Lửa, nhưng Song Tử lại là cung Khí có khả năng thích nghi nhanh với năng lượng thay đổi của mùa Bạch Dương.

Trong mùa sự kiện này, Song Tử có lợi thế về giao tiếp, kết nối và tư duy nhanh nhạy. Điều này giúp họ nắm bắt cơ hội tốt hơn, đặc biệt trong công việc, kinh doanh hoặc các dự án sáng tạo. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm Song Tử dễ mở rộng các mối quan hệ xã hội, gặp gỡ những người có thể mang lại cơ hội trong tương lai.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo