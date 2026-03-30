Horoscope 30/3 - 5/4: Bạch Dương bứt tốc mạnh mẽ, Cự Giải giữ cân bằng cảm xúc

HHTO - Tuần đầu tháng 4 mang theo nhịp chuyển động nhanh cho nhóm cung đầu vòng hoàng đạo, khi cơ hội và áp lực cùng xuất hiện, đòi hỏi mỗi chòm sao phải điều chỉnh cách tiếp cận để duy trì hiệu quả.

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Tuần mới đánh dấu giai đoạn Bạch Dương lấy lại phong độ và thể hiện rõ tinh thần chủ động. Trong công việc, bạn có xu hướng dẫn dắt hoặc đứng ra xử lý những nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là các dự án cần quyết định nhanh. Đây là lợi thế giúp chòm sao này ghi điểm, nhưng cũng đi kèm rủi ro nếu bạn quá nóng vội và bỏ qua quy trình. Với người đang học tập, đây là thời điểm phù hợp để tăng tốc ôn luyện hoặc cải thiện kết quả, miễn là bạn duy trì được sự tập trung ổn định.

Về tình cảm, các mối quan hệ diễn ra tương đối ổn định. Người độc thân chưa có nhiều thay đổi, trong khi các cặp đôi cần hạn chế tranh luận do khác biệt về quan điểm. Tuần này, khi biết tiết chế tốc độ, Bạch Dương sẽ đạt hiệu quả rõ rệt hơn.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu bước vào tuần mới với tâm thế thận trọng và thực tế. Trong công việc, bạn ưu tiên sự ổn định và hiệu quả dài hạn thay vì những thay đổi đột ngột. Những nhiệm vụ liên quan đến tài chính, quản lý hoặc kiểm soát tiến độ sẽ phù hợp với thế mạnh của chòm sao này. Tuy nhiên, việc quá an toàn có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí nếu không chủ động hơn. Với học tập, Kim Ngưu duy trì được sự ổn định nếu bám sát kế hoạch, nhưng cần tránh tâm lý trì hoãn.

Chuyện tình cảm diễn ra nhẹ nhàng, không có nhiều biến động. Kim Ngưu có xu hướng ưu tiên sự an toàn, nhưng cần chủ động chia sẻ nhiều hơn để duy trì sự kết nối. Tuần này, sự kiên trì sẽ giúp bạn giữ được nhịp ổn định.

Song Tử (21/5 - 20/6)

Song Tử có một tuần khá bận rộn khi công việc và các mối quan hệ xã hội cùng tăng nhịp. Bạn dễ trở thành người kết nối, xử lý thông tin hoặc tham gia nhiều hoạt động cùng lúc. Tuy nhiên, việc phân tán năng lượng có thể khiến hiệu suất giảm nếu không có sự sắp xếp hợp lý. Trong học tập, Song Tử tiếp thu nhanh nhưng cần ôn lại kỹ để tránh thiếu sót kiến thức.

Về tình cảm, các mối quan hệ diễn ra tương đối tích cực nếu bạn giữ được sự rõ ràng trong giao tiếp. Tránh những lời nói thiếu suy nghĩ để hạn chế hiểu lầm. Tuần này, ưu tiên chất lượng sẽ giúp Song Tử kiểm soát tốt hơn mọi việc.

Cự Giải (21/6 - 22/7)

Tuần này khiến Cự Giải chú trọng nhiều hơn đến sự ổn định nội tâm. Trong công việc, bạn có xu hướng làm chậm lại để rà soát và điều chỉnh các kế hoạch đang triển khai. Đây là lựa chọn hợp lý nếu môi trường xung quanh có nhiều thay đổi. Với người đang học tập, Cự Giải nên tập trung củng cố nền tảng trước khi mở rộng sang những nội dung mới.

Về tình cảm, các mối quan hệ nhìn chung yên ả, nhưng bạn cần tránh suy diễn quá mức. Sự rõ ràng trong giao tiếp sẽ giúp duy trì sự hài hòa. Tuần này, việc giữ nhịp sống đều đặn là yếu tố quan trọng giúp Cự Giải ổn định mọi mặt.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo