7 Escape: Khán giả đau đầu vì thân phận thật và màn hóa trang của Matthew Lee

HHT - Vì tin vào lời dàn cast lẫn Uhm Ki Joon khi quảng bá, rằng với "The Escape of the Seven" (7 Escape - Cuộc Chiến Sinh Tồn) anh tái hợp với biên kịch, đạo diễn "Penthouse" nhưng ở phe chính diện, nên khi Matthew Lee quay ngoắt trở thành trùm phản diện khiến khán giả bàng hoàng, thậm chí đau đầu bực mình vì phi lý.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim 7 Escape đi dần tới những tập cuối cùng của phần 1. Sự thật về K - người đứng sau thao túng tất cả cũng là kẻ tàn độc nhất được lật mở thêm. Điều khiến khán giả bàng hoàng nhất chính là K, Shim Joon Seok và Matthew Lee (Uhm Ki Joon) là cùng một người. Đã bất ngờ vì bị lừa quá nửa chặng phim, người xem còn bức bối đến đau đầu vì tình tiết hóa trang, đeo mặt nạ là biến thành người khác như truyện Thám tử lừng danh Conan của Matthew Lee. Shim Joon Seok đã phẫu thuật thẩm mỹ 5 năm trước, ngay tại phòng điều trị dành cho Lee Hwi So. Hắn giả danh Lee Hwi So hậu phẫu thuật để lừa Kang Ki Tak và chiếm lấy khối tài sản khổng lồ của chủ tịch Bang, hòng dùng nó để xây dựng Tiki Taka lớn mạnh và lật đổ tập đoàn Sung Chan. Vụ án của Bang Da Mi chỉ là "mồi câu" Matthew lợi dụng để nhắm tới Min Do Hyuk. Anh ghen tị với Do Hyuk - con trai ruột của chủ tịch Shim, đứa trẻ đã bị tráo đổi với Joon Seok năm xưa. Và cũng vì muốn trả thù chủ tịch Shim, người cha nuôi sau khi phát hiện anh không phải con ruột mà quay ngoắt 180 độ, lạnh nhạt, thờ ơ với anh. Mặc cho từ nhỏ tới lớn, Shim Joon Seok không ngừng nỗ lực, không màng tới sức khỏe để xứng với "ngai vàng" của người thừa kế "đế chế" Sung Chan. Matthew Lee đeo lớp da giả, mặt nạ giả để hóa thành bất cứ ai để dễ bề hành động, thăm dò thậm chí là đổ tội cho họ, kể cả là muốn trở về gương mặt cũ Shim Joon Seok thì cũng có một lớp mặt nạ chuyên dụng. Matthew Lee cũng có máy biến đổi giọng nói luôn đeo bên người để dùng khi cần thiết. Còn tới mùa 2 nữa, nên tình tiết của 7 Escape sẽ còn có nhiều biến động khó lường khác đang chờ khán giả. Những tình tiết kịch tính đôi khi phi lý của 7 Escape gây tranh cãi, nhưng cũng dần trở nên quá quen thuộc với người xem. Cũng vì những bước ngoặt khó lường này mà phim vẫn giữ được một lượng khán giả ổn định, dù rating trồi sụt và chưa thực sự có nhiều bứt phá. Xóa đi rồi đăng lại loạt ảnh Lisa giữa nghi vấn "phong sát", CEO BVLGARI bị chê trách Từ Season's Greetings 2024 của Rosé, dân mạng nghi BLACKPINK và YG đã "chia tay" "7 Escape" tập 13, 14: Matthew Lee lộ nhân cách "dượng Tê", không còn ở phe chính diện? Sam