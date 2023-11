"My Dearest" xuất hiện đã đánh bật "7 Escape", sức hút khó chối từ cỡ nào?

HHT - Lên sóng sau vài tuần, nhưng cùng khung giờ với "7 Escape", "My Dearest" nhanh chóng vượt lên với rating tăng đều và chạm mốc 2 con số. Trong khi "7 Escape" lại có bước thụt lùi khi rating trồi sụt, có xu hướng giảm dần.

Phần 2 của My Dearest (Người Yêu Dấu) lên sóng vào giữa tháng 10, mở màn với rating tập đầu là 7,7% toàn quốc. Dù chỉ một nửa so với rating tập cuối phần 1 (12,2%), nhưng My Dearest 2 vẫn đứng đầu bảng rating chương trình phát sóng cùng khung giờ trên tất cả các kênh. Đồng nghĩa, nó soán ngôi The Escape of the Seven (7 Escape - Cuộc Chiến Sinh Tồn), bộ phim từng đứng nhất rating phim truyền hình khung giờ phát sóng.

Qua từng tập, tỷ suất người xem của My Dearest 2 tăng đều, đã chạm mốc 2 chữ số với tập mới nhất ghi nhận mức 12% trung bình toàn quốc. Nhưng so với đối thủ, 7 Escape bị bỏ xa với rating tập 12 đạt 5,6%. Với tình tiết tranh cãi, diễn biến "đau đầu" như hiện tại, 7 Escape ngày càng khiến khán giả quê nhà mất thiện cảm và khó có thể vượt qua My Dearest 2.

Là "người đến sau", nhưng vì sao My Dearest 2 lại được yêu mến đến vậy? Sự thành công bùng nổ ở phần trước là một phần nguyên nhân.

Thực tế, tập đầu của My Dearest 2 lên sóng cũng vấp phải tranh cãi vì chi tiết nữ chính bất ngờ lấy chồng với gương mặt trông đợi và hạnh phúc, trong khi cuối mùa trước vừa trải qua mối tình bi thương sâu đậu với nam chính. Nhưng các tập sau, My Dearest 2 nhanh chóng lấy lại sự yêu mến của khán giả.

Hành trình chạy đôn chạy đáo để cứu người thương Yoo Gil Chae (Ahn Eun Jin) của Lee Jang Hyun (Nam Goong Min) níu chân và lấy đi nước mắt của người xem. Nhịp điệu phim vừa phải, tình tiết đơn giản nhưng chặt chẽ, logic và "tung miếng" đúng lúc. Góc quay của My Dearest 2 tiếp tục ghi điểm vì đem đến những phân cảnh đẹp như tranh.

Đối diễn của Ahn Eun Jin và Nam Goong Min khiến khán giả xem lần nào là rung động lần đó. Không quá nhiều lời thoại, chỉ cần cả hai nhìn nhau cũng đủ làm con tim người xem thắt lại.

Đại diện của MBC cho biết dựa vào độ yêu thích của khán giả dành cho My Dearest, đơn vị sản xuất đang cân nhắc mở rộng series phim này. Người hâm mộ chỉ hi vọng sau bao đau khổ, Gil Chae và Jang Hyun sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn.