Á hậu Kim Duyên chia sẻ "lúc đi hết mình lúc về 2 vạch" khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng

HHT - Sau khi tham gia cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) 2021 và dừng chân ở Top 16, Á hậu Kim Duyên đã trở về Việt Nam. Vừa về đến nhà, người đẹp đã chia sẻ mình bị sốt cao, đau họng và ngạt mũi, vô cùng mệt mỏi. Kết quả test nhanh sáng ngày 4/1 cho thấy cô đã dương tính với SARS-CoV-2.

Á hậu Kim Duyên đã trở về nhà sau chuyến hành trình cùng Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) 2021. Mới đây khi về đến nhà, cô cập nhật trên trang cá nhân lúc nửa đêm rằng mình bị sốt cao, đau họng, đau nhức khắp người, ngạt mũi và không thể ngủ được. Trước đó, khi về tới Việt Nam sau chuyến bay dài 20 tiếng, cô đã test PCR và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Người đẹp đã hi vọng đây chỉ là do cơ thể mệt mỏi sau chuyến bay dài và có thể do bị nhiễm lạnh khi hạ cánh ở Hà Nội, chứ không phải bị nhiễm COVID-19.

Tuy nhiên, sáng 4/1, khi test nhanh lại, Á hậu Kim Duyên đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Người đẹp cũng cập nhật rằng mình đã uống thuốc điều trị ngay và nghỉ ngơi đầy đủ nên cơ thể đã chuyển biến tích cực hơn.

Nàng Hậu cũng cảm thấy vô cùng may mắn vì về đến nhà rồi mới ốm, chứ nếu như ốm nặng như thế này ở “xứ người” thì sẽ mệt mỏi, cô đơn và buồn tủi hơn. Á hậu Kim Duyên cũng nhận được rất nhiều lời động viên, chia sẻ và chúc cô sớm khỏi bệnh từ netizen Việt và cả người hâm mộ quốc tế.

Kết thúc cuộc thi Miss Universe 2021, Á hậu Kim Duyên đã có chuyến du lịch ngắn ngày tại Israel, sau đó sang Dubai để trình diễn thời trang cùng các người đẹp thuộc tổ chức Hoàn Vũ Việt Nam. Cô đã có tiếp xúc rất gần cùng Hoa hậu H’Hen Niê, Á hậu Hoàng My, người đẹp Hương Ly, người đẹp Hoàng Phương, CEO Trần Việt Bảo Hoàng. Các người đẹp đều có trang thái mệt mỏi, phờ phạc khi xuất hiện tại sân bay sau chuyến bay dài.