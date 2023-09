Á hậu Minh Kiên khoe thần thái ấn tượng trong các thiết kế của NTK Lê Thanh Hòa

HHT - Á hậu Minh Kiên làm nàng thơ trong bộ sưu tập của NTK Lê Thanh Hòa. Người đẹp được khen ngày càng nhuận sắc, thần thái rất hợp các thiết kế sang trọng.

Sau thành công tại Miss World Vietnam 2023, Á hậu Minh Kiên đang nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng bởi vẻ đẹp tự nhiên, khác biệt. Trong bộ ảnh thời trang Look At Me kết hợp cùng NTK Lê Thanh Hòa, Á hậu Minh Kiên xuất hiện với nhan sắc cuốn hút và khí chất sang trọng.

Trong các thiết kế mini dress khoe chân dài hay phom váy chữ A tôn đường cong, Minh Kiên đều thể hiện được ưu thế về hình thể. Lối trang điểm nhấn vào cặp mắt to tròn, kết hợp cùng mái tóc dài tạo kiểu tỉ mỉ càng giúp diện mạo nàng Á hậu thêm thu hút.

Minh Kiên đặc biệt yêu thích các trang phục vải tweed trong bộ sưu tập. Theo Minh Kiên, vải tweed vốn sang trọng nhưng dễ gây cảm giác “già”. Với BST Look At Me, chất liệu khó tính này đã được xử lý hoàn hảo, kết hợp với thiết kế mới mẻ giúp người mặc toát lên vẻ quý phái mà không mất đi nét trẻ trung.

Look At Me còn sử dụng kết hợp các chất liệu tulle, lông vũ, voan tơ cao cấp. NTK Lê Thanh Hòa cho biết nhằm mang đến thành phẩm hoàn hảo nhất, anh luôn ưu tiên các chi tiết thủ công dù chúng mất nhiều công sức để hoàn thiện.

Bên cạnh các thiết kế thiên về gam màu trung tính như beige, nâu, pastel… vốn là sự lựa chọn của các cô nàng yêu mến vẻ đẹp thanh lịch, bộ sưu tập còn có các gam màu nổi bật như xanh, vàng, hồng… sẽ là điểm nhấn ấn tượng cho các bữa tiệc hay sự kiện quan trọng của các quý cô.