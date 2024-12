AAA 2024: Byeon Woo Seok thắng đậm, Park Min Young và Kim Soo Hyun giành Daesang

HHT - Byeon Woo Seok rời AAA 2024 với hai tay "nặng trĩu" 6 chiếc cúp, trong đó có cả những giải thưởng danh giá nhất. Đáng chú ý, hệ thống Grand Prize (Daesang) năm nay đã bổ sung thêm 2 hạng mục mới dành riêng cho diễn viên, tăng thêm cơ hội vinh danh các gương mặt xuất sắc.

Dù còn vướng phải những tranh cãi muôn thuở như thêm/ bớt giải để chia đều, AAA 2024 vẫn giữ được sự quan tâm lớn của khán giả mê phim, âm nhạc Hàn Quốc.

Byeon Woo Seok là cái tên thắng đậm nhất khi mang về 6 chiếc cúp gồm: Popularity Award (Giải nghệ sĩ được yêu thích), Asia Celebrity Award (Giải nghệ sĩ châu Á), Best Artist (Nghệ sĩ xuất sắc nhất), Best Couple (Cặp đôi xuất sắc nhất), Best OST (với Sudden Shower), Daesang Best Actor Of The Year (Diễn viên nam được yêu thích nhất).

Thành công của Lovely Runner và vai diễn Ryu Sun Jae đã giúp Woo Seok thăng hạng danh tiếng, đồng thời mang về hàng chục hợp đồng quảng cáo lớn. Theo truyền thông Hàn Quốc, nam diễn viên hiện là gương mặt được săn đón nhất, với hàng loạt kịch bản được gửi đến. Đáng chú ý, nhiều nhà đầu tư và ê-kíp sản xuất sẵn sàng chỉnh sửa nội dung để phù hợp với anh, chỉ cần Woo Seok gật đầu tham gia.

Kim Soo Hyun tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi "rinh" về 4 chiếc cúp tại AAA 2024, trong đó cao nhất là Daesang "Actor of the Year" (Diễn viên của năm) nhờ màn thể hiện đỉnh cao trong Queen of Tears. Chiến thắng này được đánh giá là hoàn toàn thuyết phục, bởi không chỉ có độ phủ sóng toàn cầu, Kim Soo Hyun còn chinh phục khán giả qua diễn xuất xuất thần, được xem là "cứu tinh" cho một kịch bản bị chê "đầu voi đuôi chuột".

Park Min Young ghi dấu ấn tại AAA 2024 khi mang về 2 chiếc cúp, trong đó có Daesang "Diễn viên nữ xuất sắc của năm" (Best Actress of the Year) nhờ vai diễn Kang Ji Won trong Marry My Husband. Để hóa thân vào nhân vật, nữ diễn viên đã giảm cân cấp tốc để đạt ngoại hình gầy gò đúng với mô tả của một bệnh nhân ung thư. Bên cạnh đó, diễn xuất chắc tay của cô đã chinh phục khán giả ngay từ những tập đầu tiên.

Những năm trước, AAA chỉ trao một Daesang cho hạng mục diễn xuất là "Actor of the Year." Tuy nhiên, tại AAA 2024, ban tổ chức đã bổ sung thêm hai giải mới thuộc hệ thống Daesang là "Best Actor of the Year" và "Best Actress of the Year", tạo cơ hội vinh danh cả nam và nữ diễn viên xuất sắc.

Kết quả AAA 2024 - mảng phim Daesang: - Diễn viên của năm (Actor of the Year) : Kim Soo Hyun với Queen of Tears - Diễn viên nam xuất sắc của năm (Best Actor of the Year): Byeon Woo Seok với Lovely Runner - Diễn viên nữ xuất sắc của năm (Best Actress of the Year): Park Min Young với Marry My Husband Best Artist (Nghệ sĩ xuất sắc): Kim Soo Hyun, Park Min Young, Kim Hye Yoon, Ahn Bo Hyun, Byeon Woo Seok, Ryu Jun Yeol, Joo Won Best Actor/Actress (Diễn viên xuất sắc nhất): Kim Hye Yoon, Suho Popularity Award (Giải được yêu thích): Byeon Woo Seok, Kim Hye Yoon Best Couple (Cặp đôi xuất sắc nhất): Byeon Woo Seok, Kim Hye Yoon (Lovely Runner) Best OST: ECLIPSE (Lovely Runner) Scene Stealer: Kim Min (A Shop For Killers) Tân binh của năm: Jang Da Ah Fabulous Award (Giải Phi thường): Kim Soohyun Asia Celebrity: Byeon Woo Seok Emotive Award: Jo Yuri, Dư Cảnh Thiên (Tony) Hot Trend Award: Kim Soo Hyun Potential Award (Giải tiềm năng): Choi Bomin Ngôi sao Thái Lan của năm: GeminiFourth