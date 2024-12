AAA 2024: Kim Hye Yoon, Byeon Woo Seok thân mật khiến fan muốn tan chảy

HHT - Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon tái ngộ tại lễ trao giải AAA 2024 tổ chức tại Thái Lan. Bên cạnh visual sáng bừng, 2 diễn viên còn khiến người hâm mộ "lụy tim" với những tương tác tự nhiên, gợi nhớ đôi "gà bông" Ryu Sun Jae và Im Sol (Lovely Runner).

Tối 27/12, lễ trao giải Asia Artist Awards (AAA) 2024 đã chính thức diễn ra với sự góp mặt của dàn sao đình đám. Đây là sự kiện tổ chức nhằm tôn vinh những nghệ sĩ châu Á xuất sắc trong các lĩnh vực âm nhạc, truyền hình và điện ảnh. Đặc biệt, màn tái hợp của bộ đôi Lovely Runner - Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon đang trở thành tâm điểm chú ý, làm bùng nổ mạng xã hội.

Dù Lovely Runner đã kết thúc 7 tháng nhưng sức hút của cặp đôi Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon vẫn chưa giảm nhiệt. Đặc biệt, "phản ứng hóa học" của 2 diễn viên bùng nổ đến mức khiến không ít người hâm mộ tin rằng họ thực sự hẹn hò ngoài đời. Tại sự kiện, cư dân mạng không khỏi thích thú khi bắt gặp loạt khoảnh khắc thân mật giữa hai ngôi sao, khiến thuyền viên của cặp đôi WooHye "đứng ngồi không yên".

Tại buổi lễ, cặp đôi đã xuất sắc giành được loạt giải thưởng lớn. Trong khi Kim Hye Yoon nhận cúp "Best Artist (Nghệ sĩ xuất sắc)" và Best Actor (Diễn viên xuất sắc) thì Byeon Woo Seok cũng chiến thắng ở các hạng mục gồm Asia Celebrity, Best Artist và Best OST. Đặc biệt, cả hai còn cùng nhau nhận giải Popularity Award và Best Couple (Cặp đôi xuất sắc nhất), khép lại một năm thành công.

Lúc nhận giải Popularity Award, Byeon Woo Seok phát biểu trước, mic được để cao. Khi Kim Hye Yoon phát biểu sau, cô phải chỉnh mic thấp xuống. Ở lần tiếp theo lúc nhận giải Best Couple, Woo Seok đã chủ động chỉnh mic thấp xuống khi tới "Im Sol" phát biểu. Các fan đùa rằng lúc trước anh vừa vui vừa run nên không để ý, nên lần sau đã chú ý hơn, tinh tế giúp Im Sol.

Kim Hye Yoon và Byeon Woo Seok đã khép lại năm 2024 thành công rực rỡ cùng Lovely Runner. Đây cũng được xem là bước đệm lớn giúp Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon tiến xa hơn trong sự nghiệp vào thời gian tới. Hiện tại, cả hai đều đã xác nhận tham gia dự án phim mới.