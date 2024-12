Byeon Woo Seok, IU nên duyên trong phim lãng mạn - nữ tài phiệt và hoàng tử hữu danh

HHT - IU và Byeon Woo Seok đang làm náo loạn cộng đồng mạng vì màn nên đôi không ngờ trong tựa phim lấy bối cảnh chế độ quân chủ lập hiến thời hiện đại.

Ngày 2/12, Kakao Ent thông báo IU và Byeon Woo Seok sẽ đóng chính trong bộ phim truyền hình do MBC sản xuất là Wife of a 21st Century Prince (tên tạm thời). Đây là bộ phim lấy bối cảnh giả tưởng, phiên bản Hàn Quốc theo chế độ quân chủ lập hiến ở thế kỷ 21. Wife of a 21st Century Prince hiện đang được lên lịch phát sóng vào nửa cuối năm 2025.

IU vào vai Sung Hee Joo, con gái thứ hai của gia đình sở hữu tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc. Cô xinh đẹp, thông minh, "hơn thua", có mọi lợi thế nhưng địa vị thường dân bất ngờ trở thành rào cản trong cuộc sống hoàn hảo của cô.

Byeon Woo Seok vào vai Lee Ahn - một hoàng tử nhưng không có được gì ngoài tước vị hoàng gia do anh là con thứ hai của nhà vua. Anh che giấu thân phận thật mà trưởng thành. Cuộc sống của Lee Ahn bỗng thay đổi lớn sau khi gặp Sung Hee Joo.

Đã lâu, khán giả chưa được thấy IU trở lại màn ảnh nhỏ. Vai diễn tiểu thư nhà tài phiệt Sung Hee Joo hứa hẹn sẽ cho khán giả thấy những màn lên đồ xa hoa, lộng lẫy, tương tự như cách IU từng khuynh đảo màn ảnh với vai bà chủ khách sạn Ánh Trăng - Jang Man Wol. Trong khi chờ Wife of a 21st Century Prince lên sóng, các fan có lẽ sẽ được thấy cô nên đôi cùng Park Bo Gum trong When Life Gives You Tangerines trước.

Byeon Woo Seok có một năm 2024 bùng nổ danh tiếng với thành công vang dội châu Á của Lovely Runner (Cõng Anh Mà Chạy). Truyền thông Hàn từng đưa tin hàng trăm kịch bản đã được các nhà sản xuất gửi tới cho nam diễn viên, thậm chí họ bằng lòng sửa lại kịch bản để hợp với anh hơn nếu anh gật đầu.

Khán giả tin rằng tác phẩm tiếp theo của Byeon Woo Seok là dự án được anh cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo tiếp nối được thành công, duy trì được sức hút sau thành công lớn của Lovely Runner. Người hâm mộ đang hân hoan ngóng chờ được thấy tạo hình của Byeon Woo Seok trong giao diện hoàng tử Lee Ahn.