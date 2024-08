Adele mặc váy dạ hội của NTK Công Trí trong concert thu hút 80.000 khán giả

HHT - "Họa mi nước Anh" luôn chọn những thiết kế cao cấp nhất từ loạt nhà mốt quốc tế cho các buổi concert của cô. Tại concert ở Munich (Đức), Adele đã mặc chiếc đầm “biển đêm” của NTK Công Trí trong hai đêm liên tiếp.

Mới tháng 2 năm ngoái, công chúng được thưởng lãm Pháo Hoa - thiết kế độc bản mà CONG TRI dành riêng cho Họa mi nước Anh và buổi biểu diễn tại Weekends with Adele.

Trong chuỗi concert Adele In Munich - mỗi đêm thu hút 80.000 khán giả, sân khấu lập kỷ lục với màn hình LED dài hơn 200m - Adele tiếp tục chọn một thiết kế của thương hiệu CONG TRI, bên cạnh các nhà mốt đình đám mà cô đặc biệt tin tưởng như Dior, Valentino, Schiaparelli…

Thiết kế được lấy cảm hứng từ yếu tố thân thuộc nhất tại quê hương NTK Công Trí, những con sóng xô bờ. Đặc biệt khi trăng lên, bọt sóng lấp loáng giữa mặt biển như phản chiếu bầu trời đêm đầy sao - khoảnh khắc ấy, biển và đêm như hòa làm một giữa màu đen tuyền, tạo nên bản giao hưởng huyền bí đầy mê hoặc. Và ý tưởng đó được đội ngũ của NTK Nguyễn Công Trí thể hiện trên chất liệu nhung cao cấp, đính đá Swarovski tinh xảo, kết hợp với cườm, kim sa và các loại đá khác ước tính lên tới 500 giờ để hoàn thiện.

Chiếc đầm có phần cổ thuyền với độ sâu vừa phải ngay trước thềm ngực, kết hợp siết eo và chân váy chữ A để tạo hiệu ứng đồng hồ cát cho Adele, đồng thời giúp cô thuận tiện di chuyển trên sân khấu lớn.

So với bản vẽ phác thảo, phần tà dài hai bên và phía sau váy hoành tráng hơn mong đợi. Mẫu manequin được mô phỏng chuẩn xác hình thể của Adele, song hành cùng kỹ thuật may đo cao cấp của đội ngũ CONG TRI đã tạo nên loạt váy dạ hội vừa in dù không cần fitting.

Chuỗi siêu concert của Adele tại Munich dự kiến kéo dài 10 đêm. Hai đêm đầu tiên, cô “chào sân” bằng một thiết kế Dior và đến đêm 3-4 là thời điểm dành cho sáng tạo từ NTK Nguyễn Công Trí.

Trên Instagram với 57 triệu người theo dõi của Adele, tài khoản @congtriofficial lại một lần nữa hiện diện. Và cũng không ngạc nhiên khi bài đăng cô mặc trang phục từ nhà mốt Việt thu hút hơn 1 triệu lượt thích.