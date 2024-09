Alex Kim - mỹ nam người Hàn được mong đợi "hồi sinh" tại The Next Gentleman 2024

HHT - Alex Kim (team Hương Ly) bị loại đầy đáng tiếc tại Bán kết The Next Gentleman 2024. "Quý ông người Hàn" hiện được khán giả ủng hộ nhiệt tình để giành tấm vé may mắn "hồi sinh" trong đêm Chung kết.