Ai cũng hóa thần tiên dưới ống kính của Quách Kính Minh, trừ “mỹ nam mắt to”

HHT - Tuy nội dung phim còn khen chê trái chiều, nhưng một điểm cộng khó phủ nhận trong các bộ phim của Quách Kính Minh là tính thẩm mỹ cao. Có không ít các diễn viên trở nên lung linh dưới ống kính của Quách Kính Minh, trừ một "mỹ nam mắt to".

Khi mời các diễn viên tham gia đóng phim của mình, Quách Kính Minh luôn hứa hẹn sẽ khiến họ đẹp hơn. Ngu Thư Hân hài hước kể lại lý do cô nhận lời đóng Vân Chi Vũ là bởi vì Quách Kính Minh đã nói: “Anh muốn lưu lại dáng vẻ đẹp nhất của em khi em ở độ tuổi 20”. Nam chính của Vân Chi Vũ là Trương Lăng Hách tiết lộ rằng Quách Kính Minh cũng nói với anh như thế.

Khi thực hiện Đại Mộng Quy Ly, Quách Kính Minh “đổi chiêu”. Vị đạo diễn đã nói với Hầu Minh Hạo: “Anh sẽ quay em thành thần tiên”. Hầu Minh Hạo hài hước kể có lẽ Quách Kính Minh thấy chiêu kia đã cũ nên có đổi mới một chút.

Thực tế đã chứng minh Quách Kính Minh “nói được làm được”. Có thể nội dung phim khiến fan đặt nghi vấn kịch bản “nâng phụ dìm chính”, nhưng không thể phủ nhận Trương Lăng Hách rất đẹp dưới ống kính của Quách Kính Minh. Đặc biệt là khi so sánh với Ninh An Như Mộng - một phim Trương Lăng Hách đóng chính phát sóng sau Vân Chi Vũ. Một số góc quay trong Ninh An Như Mộng dìm nhan sắc Trương Lăng Hách đến mức khiến khán giả phải giật mình.

Trong Đại Mộng Quy Ly, Hầu Minh Hạo có nhiều tạo hình và đều được khán giả khen. Trong số đó, Hầu Minh Hạo có một tạo hình với tóc trắng rất gây ấn tượng khi nhân vật Chu Yếm vừa mới tới nhân gian ngao du.

Cũng là tạo hình tóc trắng nhưng Hầu Minh Hạo trong Hộ Tâm lại bị “dìm nhan sắc” bởi màu tóc quá trắng, chất tóc quá giả trân.

Vốn quen thuộc với hình tượng đáng yêu, ngọt ngào, Quách Kính Minh đã giúp Ngu Thư Hân lột xác trong Vân Chi Vũ. Hình ảnh của nhân vật Vân Vi Sam do cô thủ vai xuất hiện trong phim xinh đẹp sắc sảo, trầm ổn. Có thể nói nhân vật này là một trong những nhân vật mang tính đột phá nhất trong sự nghiệp của Ngu Thư Hân.

Một số diễn viên khác vốn không được đánh giá cao về ngoại hình trong các tác phẩm trước đó, nhưng đến khi được Quách Kính Minh “tút tát” thì lại khiến khán giả bất ngờ. Như Lư Dục Hiểu, netizen Trung Quốc hay nhận xét cô có nhan sắc khá nhạt nhòa, thế nhưng vai Thượng Quan Thiển của cô trong Vân Chi Vũ lại rất xinh đẹp, quyến rũ. Cho đến nay, Thượng Quan Thiển vẫn được đánh giá là vai diễn đẹp nhất của Lư Dục Hiểu.

Nam diễn viên Tả Diệp trước khi xuất hiện trong Vân Chi Vũ cũng đã tham gia một số phim với vai phụ, trong đó có Hộ Tâm. Nhưng ngoại hình của Tả Diệp khi đó không đủ ghi dấu ấn với khán giả. Chỉ đến khi đóng vai phụ trong Vân Chi Vũ, mới đây là Đại Mộng Quy Ly, khán giả mới ngạc nhiên khi biết hóa ra Tả Diệp có thể trông cuốn hút đến thế.

Tháng 8 năm nay, khi phiên bản 2024 của Hồng Lâu Mộng ra mắt, nữ diễn viên Trương Miểu Di bị chê là “Lâm Đại Ngọc xấu nhất lịch sử”. Đến khi xuất hiện trong Đại Mộng Quy Ly với vai khách mời, netizen lại khen Trương Miểu Di đáng yêu, hợp vai một yêu quái tinh nghịch.

Tuy nhiên, không phải diễn viên nào cũng đẹp lung linh dưới ống kính của Quách Kính Minh. Đã từng có trường hợp ảnh hậu trường thì đẹp siêu thực nhưng khi phim lên sóng lại khiến khán giả lẫn chính chủ té ngửa. Đó là trường hợp của "mỹ nam mắt to" Tăng Thuấn Hy.

Khi đó, Tăng Thuấn Hy tham gia vai khách mời trong Vân Chi Vũ, xuất hiện chỉ một đoạn ngắn trong phim. Tạo hình của Tăng Thuấn Hy được chăm chút kỹ, khán giả khen tấm tắc, chính nam diễn viên cũng nói khi xem lại các cảnh quay cũng không nhận ra mình bởi đẹp quá. Thế nhưng khi phim phát sóng, anh lại được “tặng thêm” tóc mái ngố khiến ngoại hình không những giảm điểm mạnh mà còn trông buồn cười.

Trước sự việc dở khóc dở cười này, Tăng Thuấn Hy đã đăng một bài viết kèm hình ảnh một chú cún có tóc mái ngố tàu liên tưởng đến tạo hình trên phim: “Tâm lặng như nước”. Các fan “thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ”, cười rần rần xong thì an ủi anh.

Không biết có phải để “đền bù” cho Tăng Thuấn Hy hay không, Quách Kính Minh đã mời anh đóng chính cho phim mới của mình mang tên Nguyệt Lân Ỷ Kỷ. Trong phim, nhân vật của anh sẽ có tuyến tình cảm với nhân vật của Trần Đô Linh. Ngoài ra, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ còn có sự tham gia diễn chính của Cúc Tịnh Y, Điền Gia Thụy.

Nội dung của Nguyệt Lân Ỷ Kỷ được xây dựng dựa trên câu chuyện về nàng hồ ly Vấn Tâm trong Liêu Trai Chí Dị, là đồ đệ của hồ ly Tiểu Duy (Châu Tấn từng đóng Tiểu Duy trong Họa Bì). Nhiều khán giả tò mò không biết lần này Tăng Thuấn Hy sẽ được “lưu giữ vẻ đẹp trai”, “hóa thành thần tiên” hay là lại “tâm lặng như nước”.

Hiện Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đang trong quá trình quay phim, chưa có lịch phát sóng dự kiến.