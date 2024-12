Ẩn số khó đoán mùa phim Tết 2025 gọi tên NEGAV: Có phá kỷ lục phòng vé?

HHT - Biến cố đã qua của NEGAV và mùa phim Tết 2025 tưởng như không liên quan, nhưng hóa ra lại có thể phân định “cuộc chiến phòng vé”.

Từ chuyện NEGAV trở lại sau ồn ào

Gần hai tháng qua, sau hàng loạt ồn ào khiến NEGAV phải tạm thời đóng băng hoạt động thì mới đây, nam rapper đã xuất hiện trở lại cùng với các anh em trong chương trình Anh Trai "Say Hi". Từ đó mà netizen tin rằng NEGAV cũng sẽ biểu diễn trong hai đêm concert của Anh Trai "Say Hi" ở Hà Nội.

Nhưng ngoài hai đêm concert chuẩn bị tổ chức, NEGAV còn một dự án nữa có số phận vẫn đang bỏ ngỏ: Phim điện ảnh Bộ Tứ Báo Thủ. Dù nhà sản xuất vẫn giữ kín danh sách diễn viên tham gia thì khán giả cũng đã biết NEGAV được đạo diễn Trấn Thành mời đóng vai con trai của diễn viên Lê Giang. Khi nam rapper gặp biến cố, diễn viên Lê Giang cũng đã lên tiếng mong mọi người thông cảm, bỏ qua cho anh.

Cũng vì sự cố của NEGAV mà mọi người đang rất tò mò về số phận của Bộ Tứ Báo Thủ. Nếu Trấn Thành vẫn quyết giữ nam rapper ở lại thì nguy cơ bộ phim vấp phải luồng dư luận tiêu cực khi ra rạp vào dịp Tết tới đây sẽ rất cao. Nhưng nếu cắt vai của NEGAV để tìm người khác thay thế và quay lại những cảnh có nam rapper tham gia thì cũng cực kỳ bất ổn. Bởi chi phí sản xuất sẽ đội lên quá lớn, chưa kể các diễn viên khác cũng bận lịch trình mới nên khó mà tập trung đầy đủ để quay lại. Dường như cho tới giờ phút này, đạo diễn Trấn Thành đã quyết định không thay vai của NEGAV.

Từ giờ đến khi Bộ Tứ Báo Thủ ra mắt còn khoảng một tháng rưỡi nữa, người hâm mộ nam rapper hy vọng công chúng sẽ không còn gay gắt khi nhắc đến anh. Thêm vào đó, NEGAV chỉ sắm một vai nhỏ trong phim và khán giả sẽ coi Bộ Tứ Báo Thủ là phim Tết của Trấn Thành chứ không phải “phim có NEGAV đóng”, nên khả năng phim sẽ không bị kêu gọi tẩy chay. Trước đây cũng đã có không ít trường hợp nghệ sĩ dính thị phi đóng hẳn vai chính mà phim vẫn có doanh thu phòng vé cao ngất ngưởng, cho thấy khán giả vẫn sẽ đến rạp ủng hộ nếu nội dung phim thực sự hấp dẫn.

Phép thử hồi hộp cho NEGAV

Ở Hàn Quốc, không ít nghệ sĩ đã xóa được phần nào ác cảm của công chúng sau khi có một bộ phim thành công rực rỡ. Như Song Hye Kyo trước phim Hậu Duệ Mặt Trời vẫn đang bị tẩy chay vì scandal trốn thuế, sau khi phim lên sóng đã nhanh chóng lấy lại vị thế sao hạng A. Park Min Young cũng vướng rất nhiều tin tức tiêu cực cho đến khi phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi ăn khách thì mọi người tạm quên đi những ồn ào bủa vây quanh cô mà chuyển sang thương cảm cho nhân vật của Park Min Young quá khổ cực trên phim. Nhìn sang showbiz Hoa ngữ, Khuất Sở Tiêu cũng nhờ phim Ngôi Sao Lấp Lánh mà khép lại được scandal về thái độ hành xử bất ổn trước đó.

Chính vì vậy, một số ý kiến cho rằng Bộ Tứ Báo Thủ chính là cơ hội để NEGAV lấy lại thiện cảm với công chúng. Nếu anh diễn xuất tốt, nhân vật dễ thương và được khán giả yêu mến, NEGAV sẽ có cơ hội đảo ngược những ấn tượng tiêu cực trong những người chỉ mới biết tới anh qua chuyện quá khứ.