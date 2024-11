Tân binh "Elio" của nhà Pixar có thể lặp lại doanh thu "tỷ đô" giống Inside Out 2?

HHT - Là "tân binh" phát hành ngay sát sau "Inside Out 2", "Elio" có nhiều lợi thế song cũng gặp không ít áp lực phải tiếp nối thành công "làm nên chuyện" tại phòng vé của tác phẩm tiền nhiệm.

Là bộ phim thuộc thể loại phiêu lưu, viễn tưởng, Elio kể về Elio Solis, một cậu bé 11 tuổi hay mơ mộng về cuộc sống giữa các vì sao. Ngày nọ, Elio phát hiện những giả thuyết về sự sống ngoài vũ trụ không phải hư cấu khi cậu bị người ngoài hành tinh bắt cóc.

Elio Solis bị các nền văn minh khác ngoài thiên hà nhận nhầm là Đại sứ của Trái Đất. Ở ngoài không gian xa lạ, cậu bé dấn thân vào chuyến phiêu lưu kỳ thú với các dạng sống lập dị và sinh tồn qua loạt thử thách nguy hiểm đáng gờm.

Elio do Pixar Animation Studios sản xuất vàWalt Disney Pictures phát hành. Phim cũng là tác phẩm mới nhất của Pixar sau Inside Out 2, bộ phim hoạt hình gây tiếng vang lớn nửa đầu năm 2024. Thu gần 1,7 tỷ đôla (khoảng 43,2 nghìn tỷ VND) phòng vé toàn cầu, Inside Out 2được đưa vào danh sách những bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Là "tân binh" phát hành ngay sát sau Inside Out 2, hơn nữa còn là bộ phim riêng đầu tay của vị đạo diễn chưa có nhiều tên tuổi như Adrian Molina, Elio dễ có được sự quan tâm nhờ sức hút của tác phẩm đi trước, song cũng sẽ không tránh khỏi những áp lực và kỳ vọng quá cao từ khán giả.

So với Elio, phần hai của Inside Out có nhiều lợi thế hơn về mặt thương hiệu và nhóm khán giả yêu mến phim từ phần một, những điều kiện thiết yếu khiến phim cán mốc tỷ đô doanh thu toàn cầu chỉ trong vỏn vẹn 19 ngày.

Tuy rằng hai trailer đầu tiên nhận được nhiều phản hồi tích cực, thành công của Elio vẫn cần phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố khác như chiến lượng marketing, chất lượng câu chuyện được kể, chiều sâu thông điệp và khả năng chạm đến cảm xúc - những đặc điểm chính từng định hình nên thành công trong quá khứ của Pixar.

Dù Elio có thể đạt ngưỡng thành công "tỷ đô" của Inside Out 2 hay không, phim vẫn được kỳ vọng sẽ là một trong những dự án phim hoạt hình độc lập chất lượng và hút mắt của Pixar khi ra rạp.

Elio dự kiến phát hành vào ngày 13/6/2025.