Anh chàng người Thái Lan đóng khung 39 khay test nhanh thành “tác phẩm nghệ thuật”

HHT - Mới đây, Sơn Tùng M-TP đã đăng video chia sẻ về dự án âm nhạc sắp ra mắt "There's no one at all". Điều gây bất ngờ cho cư dân mạng chính là trình phát âm tiếng Anh của nam ca sĩ đã có sự khác biệt rõ rệt so với trước đây.