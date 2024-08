Anh Đào Hổ Phách: Trương Lăng Hách - Triệu Kim Mạch tái hợp có làm nên chuyện?

HHT - Những chia sẻ của Nine Naphat khiến người hâm mộ mong chờ Nine và Baifern có thể nối lại tình xưa bị hẫng một nhịp. Dù vậy, fan cũng chọn tôn trọng và ủng hộ các hoạt động sắp tới của hai người.

HHT - Sáng nay, đài JTBC đột ngột thông báo bộ phim "Family By Choice" (Lấy Danh Nghĩa Người Nhà bản Hàn) sẽ thay đổi lịch chiếu, thay vì phát sóng vào tối 7/8 như đã công bố trước đó.

HHT - Bên cạnh việc được cầm trịch bởi bộ đôi biên kịch, đạo diễn đã làm nên thành công của "Hometown Cha-Cha-Cha", "Love Next Door" lại có nhiều điểm tương đồng với 2 "siêu phẩm" trước của đài tvN là "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) và "Lovely Runner" (Cõng Anh Mà Chạy). Một trong số đó là điểm chung của Choi Seung Hyo (Jung Hae In) và Ryu Sun Jae (Byeon Woo Seok).