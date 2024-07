Ảnh đôi của Ahn Jae Hyun và Seo In Guk khiến Knet rung động, fan đòi sớm có kịch bản phim

HHT - Bộ ảnh cùng bài phỏng vấn của Ahn Jae Hyun và Seo In Guk trên tạp chí Cosmopolitan Korea làm cư dân mạng không ngừng "gào thét". Không chỉ fan, cả hai diễn viên cũng đều trông chờ cùng hợp tác trong một bộ phim truyền hình.

Ahn Jae Hyun và Seo In Guk đã cùng xuất hiện trên tạp chí Cosmopolitan Korea số tháng 8. Tháng 6 vừa qua, cả hai tái hợp trong MV No Sad Song For My Broken Heart của K.will, viết phần kết sau 12 năm cho Please don't... Cú twist cuối MV tiếp tục là một cú sốc lớn với fan K-Pop khi chuyện tình của cặp đôi vừa chớm nở đã tàn vì sinh ly tử biệt.

Phản ứng hóa học trong MV bùng nổ bao nhiêu thì trên tạp chí là bấy nhiêu, Ahn Jae Hyun và Seo In Guk khiến fan "thét gào" vì độ đẹp đôi lẫn "tình bể bình".

Cư dân mạng không kiềm lòng được bình luận: "Ảnh đen trắng nhưng tôi thấy màu hồng", "Đây là ảnh couple đúng không?", "Ai là người rung động? Đáp án - tôi", "Phim truyền hình 16 tập liền cho tôi"...

Trong phỏng vấn cùng Cosmopolitan Korea, Ahn Jae Hyun chia sẻ về quá trình ghi hình cho MV: "Lúc quay No Sad Song For My Broken Heart, tôi thấy cảm xúc trở nên sâu sắc hơn. Khi xem MV hoàn chỉnh, tôi có cảm giác như thể câu 'Tớ nhớ cậu' là tới từ tôi chứ không phải In Guk. Cảm giác đó chân thực tới mức tôi nghĩ là có lẽ mình đã nói ra trong vô thức".

Seo In Guk cho biết anh rất vui khi lần tái hợp này cả hai người hiểu được cảm xúc đối phương: "Nghiêm túc mà nói thì môi của chúng tôi gần tới mức chỉ còn cách nhau vài milimet thôi. Lúc đầu rất khó xử. Chúng tôi bật cười rồi như phát điên luôn. Nhưng sau vài lần quay thì chúng tôi bắt đầu thoải mái, đắm chìm hơn".

Seo In Guk tiết lộ Ahn Jae Hyun chính là người duy trì sự gắn bó của cả hai ở đời thực: "Tôi thực sự biết ơn Jae Hyun. Tôi là một người hướng nội. Tôi thậm chí còn tắt thông báo KakaoTalk và sợ các cuộc gọi điện thoại, nhưng kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau trong Please don't... Jae Hyun vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Cậu ấy là người đã duy trì mối liên hệ của chúng tôi. Tôi đánh giá cao vì điều đó, cứ như thể cậu ấy đã lên kế hoạch cho việc này suốt 12 năm vậy".

Khi được nhắc về sự mong đợi của fan cho phần 3 của Please don't, Seo In Guk đã gợi ý có thể là một phần tiền truyện. Anh thậm chí còn gợi mở: "Sẽ rất tuyệt nếu chúng tôi cùng đóng một bộ phim dài tập". Ahn Jae Hyun cũng hưởng ứng ý tưởng này.

Cư dân mạng bộc bạch họ không mong cầu nhiều đó là một bộ boylove. Vì phản ứng hóa học của Ahn Jae Hyun và Seo In Guk đã quá tốt, fan chỉ cần cả hai tái hợp trong một bộ truyền hình dạng bạn bè, đồng đội chung chí hướng hay kẻ thù đối nghịch đều ổn.