K.will lại gây ngỡ ngàng vì cái kết bất ngờ của MV "Please don't" sau hơn 10 năm

HHT - Fan K-Pop lâu năm chắc chắn biết tới "Please don't" - chiếc MV với cú twist ngoạn mục đến giờ vẫn được coi là "huyền thoại" của nhạc Hàn. Kéo 2 nam chính Ahn Jae Hyun và Seo In Guk trở lại để viết phần kết cho cốt truyện cũ, K.will lại "tạo ra" kết màn làm người xem "sốc toàn tập".

Ngày 20/6, K.will tung ra MV No Sad Song For My Broken Heart. Sau bao ngày "ăn thính", khán giả đã được chứng kiến màn tái hợp của bộ ba K.will, Ahn Jae Hyun và Seo In Guk. MV No Sad Song For My Broken Heart viết tiếp câu chuyện của Please don't sau 12 năm.

No Sad Song For My Broken Heart là bản Ballad buồn da diết và nội dung MV cũng không vui là bao. Ban đầu, người xem tưởng rằng Ahn Jae Hyun ở trong tang lễ của vợ. Seo In Guk - bạn thân của anh ở bên an ủi. Sau bao ngày, khi Jae Hyun buông bỏ nỗi đau mất vợ, cất chiếc nhẫn cưới thì cũng là lúc In Guk không thể kiềm nén được cảm xúc. Anh quyết định nói ra lòng mình, ôm tạm biệt Jae Hyun. Nhưng cú twist từ Please don't đã được No Sad Song For My Broken Heart kế thừa. Cuối MV quay lại cảnh Ahn Jae Hyun ở tang lễ. Anh rời đi, ảnh thờ là Seo In Guk. Hóa ra, đoạn hai người nói chuyện với nhau bên máy bán nước tự động chỉ là Jae Hyun tưởng tượng ra. Những gì đã xảy ra là đan xen giữa quá khứ và ảo ảnh.

Tưởng rằng sẽ là một phần mở rộng có hậu cho Seo In Guk và Ahn Jae Hyun, nhưng hóa ra lại là cái kết sau Please don't. Từ Knet tới người hâm mộ K-Pop quốc tế ngóng chờ No Sad Song For My Broken Heart đều sốc. Dù buồn vì không phải kết thúc hạnh phúc viên mãn nhưng khán giả cũng "nhấn like" cho phong độ ổn định của MV: Sự bất ngờ được giữ tới cuối, đảm bảo logic với phần cũ.

Ngược lại 12 năm trước, Please don't khiến người xem tưởng rằng Seo In Guk đơn phương Dasom. Anh giấu tình cảm, chứng kiến người mình yêu hạnh phúc và cưới bạn thân Ahn Jae Hyun. Nhưng kết MV, In Guk xé đôi bức ảnh chụp chung của 3 người tại hôn lễ, ghép anh cạnh Jae Hyun. Thời điểm đó, boylove hay chuyện tình của cộng đồng LGBTQ+ chưa phải đề tài phổ biến. Cái kết của Please don't gây sốt vì vừa bất ngờ, vừa mới lạ. Cho tới hiện tại, MV Please don't vẫn được nhắc tới như huyền thoại của làng nhạc Hàn.