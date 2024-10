Ảnh gia đình Xoài Non có thêm Gil Lê, fan phấn khích "ngày mình về chung đôi"

HHT - Ảnh gia đình Xoài Non có thêm Gil Lê khiến fan xôn xao, phấn khích vì dường như ngày họ về chung đôi cũng đã đến.

Mới đây, mạng xã hội lại dậy sóng trước loạt hình ảnh cho thấy Gil Lê và Xoài Non có vẻ đã chính thức "về chung một nhà" khi cả hai xuất hiện trong một bức ảnh gia đình của Xoài Non. Đặc biệt, dòng trạng thái “HAPPY BIRTHDAY BA YÊU” của Xoài Non càng làm người hâm mộ tin tưởng rằng Gil Lê đã trở thành một phần của gia đình này. Phản ứng từ fan nhanh chóng bùng nổ với những bình luận đầy yêu thương và hài hước như "phải như vậy chứ, quá là đẹp đôi" hay "nhan sắc cả nhà này đỉnh quá".

Từ lâu, cặp đôi đã vướng vào nghi vấn hẹn hò, nhưng cả Gil Lê và Xoài Non đều khá kín tiếng. Trước khi tấm ảnh gia đình “đốn tim” netizen, những màn tương tác dễ thương của cả hai trên mạng xã hội khiến fan cặp đôi không cần đẩy thuyền mà coi đây là “chiến hạm”.

Một trong những khoảnh khắc đáng yêu nhất chính là lần Xoài Non đích thân chuẩn bị food truck (xe đồ ăn và thức uống) đến trường quay Chị Đẹp 2024 để cổ vũ Gil Lê. Khoảnh khắc này được dân mạng lan truyền nhanh chóng.

Với bức ảnh gia đình mới nhất, các fan của Gil Lê và Xoài Non lại được dịp mơ mộng về "happy ending" cho cặp đôi. Nhiều người gửi lời chúc mừng vì sự xuất hiện của Gil Lê như một lời ngầm khẳng định tình cảm của cả hai.

Tuy nhiên, bên cạnh hàng loạt ý kiến ủng hộ và yêu mến, cũng có những bình luận mong muốn có một mối quan hệ như Gil Lê và Xoài Non vì “thích”. Một số người bày tỏ rằng, tình yêu là cảm xúc tự nhiên, không nên bắt chước chỉ vì muốn “thử”.