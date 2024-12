Ảnh hồi bé của Lisa BLACKPINK "hot" trở lại nhờ tạo hình trong The White Lotus 3

HHT - Quả thực là bộ váy mới của Hee Joo trong “When The Phone Rings” rất đẹp nhưng lại có chi tiết chưa hoàn hảo, khiến khán giả nhức đầu suy đoán ẩn ý của biên kịch là gì.

HHT - Không phải trên phim trường "When The Phone Rings" mà hai diễn viên chính Yoo Yeon Seok - Chae Soo Bin vẫn hành động ngọt lừ như thế này thì bảo sao khán giả muốn "đẩy thuyền".

HHT - Tập 7 "When The Phone Rings" (Khi Điện Thoại Đổ Chuông) sẽ có nhiều cảnh lãng mạn giữa Sa Eon và Hee Joo. Yên bình chưa được bao lâu, sóng gió lại chuẩn bị ập tới khi tên bắt cóc tìm tới tận phòng bệnh của Hee Joo. Liệu Sa Eon có cứu Hee Joo kịp thời?

HHT - "When The Phone Rings" (Khi Điện Thoại Đổ Chuông) tập 6 sẽ có nhiều bước ngoặt. Hee Joo gặp lại Hong In Ah. Ở cạnh Baek Sa Eon ngày càng ân cần, dịu dàng hơn, Hee Joo sẽ rung động thế nào?