"Anh Trai Say Hi" cạnh tranh trực tiếp "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai", ai sẽ thắng?

HHT - "Anh Trai Say Hi!" - show âm nhạc có format tương tự "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" sẽ chính thức ra mắt trong năm nay. Thông tin này nhận về phản ứng thế nào từ netizen?

Ở phần đầu chương trình đón Giao thừa Sóng 24là tiết mục Anh Trai "Say Hi" với sự xuất hiện của 16 nam nghệ sĩ: Hoàng Hải, Gin Tuấn Kiệt, Anh Tú, HURRYKNG, Negav, Rhyder, OgeNus, Quang Hùng MasterD... Đây cũng chính ca khúc chủ đề của show truyền hình âm nhạc sắp ra mắt - Anh Trai "Say Hi". Bên cạnh dàn "trai đẹp" nêu trên, Hải Đăng Doo cùng với Roy Nguyễn, TP Bá Vương, Jsol, Erik còn có phần trình diễn 5 người. Host Trấn Thành tiết lệ 5 sao nam này cũng sẽ góp mặt trong show Anh Trai "Say Hi" sắp lên sóng.

Như vậy, trong năm 2024 sẽ có 2 show âm nhạc thực tế về dàn sao nam - Anh Trai "Say Hi" và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Trước đó, khán giả cũng bàn tán xôn xao về Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (tên gốc là Call Me By Fire) thuộc bản quyền Trung Quốc, gồm 15 tập và chính thức lên sóng vào tháng 6 năm nay. Đội hình của chương trình quy tụ 30 nghệ sĩ nam từ 30 tuổi trở lên. Giống với cách tổ chức của Chị Đẹp, các sao nam tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ thực hiện các thử thách dưới hình thức một nhóm nhạc nam.

Thông tin về hai chương trình đang trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Dù cùng làm về các "anh trai", nhưng Anh Trai "Say Hi" lại quy tụ dàn trai đẹp đình đám Gen Z - với lượng fan đông đảo, hứa hẹn sẽ "bùng nổ" mạng xã hội. Bên cạnh đó, đơn vị sản xuất Anh Trai "Say Hi" cũng được netizen đặt kỳ vọng khi đã tạo nên thành công bùng nổ cho Rap Việt, Ca Sĩ Mặt Nạ.

Tuy nhiên, một số khác lại tỏ ra thích thú hơn với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nhờ vào hiệu ứng mỹ mãn của Chị Đẹp. Cư dân mạng cho rằng việc mời được các sao nam như Lam Trường, Đan Trường, Bằng Kiều, Ưng Hoàng Phúc (danh sách dự đoán, chưa chính thức) - với kinh nghiệm tham gia làng giải trí lâu năm - sẽ có tư duy âm nhạc, dàn dựng tiết mục và sân khấu tốt hơn.