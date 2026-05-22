Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ: Isaac, JSOL bị "bơ đẹp", HURRYKNG tìm được đồng minh

HHTO - Trước thềm tập 1 lên sóng, những đoạn clip "nhá hàng" của "Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ" khiến fan thích thú: 4 "Anh trai" Isaac, CODY Nam Võ, JSol, HURRYKNG gặp ngay thử thách đầu tiên khi nhận thư chào mừng kèm với tâm thư nhắn nhủ từ phía phụ huynh.

Mới đây, nhà sản xuất Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ vừa "nhá hàng" một số phân cảnh nổi bật của tập 1 Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ, khiến fan "cười ra nước mắt". Bước vào hành trình gặp gỡ và làm quen, 4 "Anh trai" Isaac, CODY Nam Võ, JSOL, HURRYKNG gặp ngay thử thách đầu tiên khi nhận thư chào mừng và những tâm thư nhắn nhủ từ phía phụ huynh. Để chuẩn bị tâm lý và tinh thần chăm các bé, các "bảo mẫu" đã cùng nhau tìm hiểu, phân tích hồ sơ nhập học của 6 nhóc tì Alex, Tin Tin, bé Tư, UYU, Danil và Chloe.

Dàn "Anh trai" vừa mừng vừa lo khi trở thành "bảo mẫu".

Mở đầu là hồ sơ về bé Alex An Khang, một cậu bé hiểu chuyện, hướng ngoại, biết quan tâm và giúp đỡ mọi người. Đáng chú ý, chi tiết bé thiếu ba từ năm 3 tuổi khiến các "Anh trai" lặng người, xúc động, từ đó, trong suốt thời gian vui chơi, các "Anh trai" cùng dành cho cậu bé sự quan tâm đặc biệt hơn. HURRYKNG bày tỏ sự đồng cảm với bé và đưa ra lời khẳng định chắc nịch: "Alex yên tâm, vô show này sẽ có được những kỷ niệm thật đẹp".

Các anh trai vô cùng thích thú với hồ sơ của bé Tin Tin khi biết rằng em bé 4 tuổi là fan cứng của chương trình Em Xinh "Say Hi". Isaac và JSOL hát và nhảy vài điệu của ca khúc Cách (Yêu Đúng) Điệu và hứa sẽ hát tặng bé Tin bài hát yêu thích. Tuy là một em bé nhiều năng lượng nhưng bé cũng khá rụt rè, nhất là khi bị nói lớn tiếng. Chi tiết này ngay lập tức khiến Isaac, JSol "dằn mặt" HURRYKNG: "Là em đó. Em là người có âm lượng lớn. Em liệu hồn cái miệng của em đó".

Bé Alex (bên phải), Tin Tin (chính giữa) chơi ngoan ngoãn cùng Isaac.

"Chiến thần ngoại giao" bé Tư - con gái diễn viên Vân Trang khiến các anh trai cười không ngớt khi mẹ bé nhắn nhủ "bé nói không rành nhưng thích nói nhiều", một mảnh ghép còn thiếu của đội "người hay nói" HURRYKNG. Để bé Tư thích nghi với những hoạt động không có người chị song sinh đồng hành, "Anh trai" Isaac đề nghị JSOL vào vai chị Ba Sol để dễ tiếp cận bé, từ đó nhanh chóng bắt nhịp và "tung hứng" cùng nhau.

Khoảnh khắc "người hay nói gặp người lãng tai" của HURRYKNG và bé Tư nhận về "bão haha".

"Công chúa bí ẩn" UYU khiến anh Xái "xịt keo cứng ngắt" khi khẳng định "các anh đẹp trai nhưng không ngầu bằng ba". UYU được giới thiệu là một cô bé dí dỏm, lém lỉnh, hay "bịa chuyện" để trêu đùa mọi người. Bất ngờ, điều này đã khiến HURRYKNG "ngồi không cũng dính" khi CODY Nam Võ "bóc" thói quen sơ hở là "dựng chuyện".

HURRYKNG chơi vui vẻ cùng UYU.

Em bé nhỏ nhất chương trình Danil - con trai thủ môn Bùi Tiến Dũng tỏ ra khá rụt rè và chưa thích nghi được với môi trường trong ngày đầu "nhập học". Vì là con lai Việt - Ukraina nên tiếng Việt với bé cũng khá hạn chế. Do đó, những khoảnh khắc "Anh trai" Isaac kiên nhẫn dỗ dành, sử dụng tiếng Anh để trò chuyện cùng bé khiến khán giả ấm lòng.

Các "Anh trai" ra sức vỗ về Danil.

Trong khi đó, "bông hồng lai" Chloe - cô bé mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng khiến các "Anh trai" mệt mỏi. Dù đã bàn chiến thuật chinh phục Chloe nhưng khi bắt tay vào việc, các "Anh trai" lại bị nhóc tì "bơ đẹp", chỉ đành bất lực cười trừ.