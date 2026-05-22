UPRIZE tung 2 "món quà" dành tặng người hâm mộ trước thềm ra mắt chính thức

HHTO - Tối 21/5, UPRIZE phát hành Visualizer "chính là cảm giác này" như món quà dành tặng người hâm mộ sau hành trình tại Hàn Quốc. Cùng thời điểm, nhóm cũng công bố tên fandom là RIZER, đánh dấu cột mốc đặc biệt trước thềm chính thức ra mắt.

Sau khi tập cuối của series Ready! Set! UP! - Sea You In Gangneung lên sóng, UPRIZE tiếp tục phát hành Visualizer chính là cảm giác này như một lời chào khép lại chuyến đi tại Gangneung (Hàn Quốc). Đặc biệt, ngày 21/5 cũng đánh dấu cột mốc ý nghĩa khi RIZER - tên gọi fandom của UPRIZE - chính thức được công bố.

Ở chặng cuối của chuyến đi, các thành viên đã có buổi trò chuyện để trải lòng về áp lực, những nỗi sợ và cả khoảng cách giữa họ. UPRIZE đã cùng chọn cách đối diện để hiểu nhau nhiều hơn trước khi bước vào giai đoạn debut đầy thử thách phía trước.

7 chàng trai đã có cơ hội hòa mình vào văn hóa và nhịp sống tại Hàn Quốc, đồng thời ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tuổi trẻ. Ảnh: UPRIZE.

chính là cảm giác này không cầu kỳ về kịch bản hay kỹ xảo, sản phẩm chủ yếu ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên của các thành viên bên bờ biển Gangneung: Cùng đùa nghịch, chạy trên cát, cười vang giữa tiếng sóng và ánh hoàng hôn. Chính sự đơn giản ấy lại tạo nên cảm giác gần gũi, như một cuốn phim thanh xuân nơi khán giả có thể nhìn thấy tình bạn và tuổi trẻ của UPRIZE.

Sản phẩm trọng tâm của đợt phát hành này là phiên bản Official Audio của ca khúc cùng tên từng xuất hiện trong Tân Binh Toàn Năng, được phối mới lại theo hướng Acoustic nhẹ nhàng và giàu cảm xúc hơn. Ca khúc được định hướng như một món quà dành tặng khán giả, là lời hồi đáp dịu dàng mà UPRIZE muốn gửi đến những người luôn dõi theo và yêu thương mình.

Visualizer cũng gây chú ý với sự xuất hiện của 7 linh thú đại diện cho từng thành viên. Điều đặc biệt là toàn bộ tạo hình đều do chính các thành viên tự phác thảo dựa trên thế giới nội tâm và cá tính riêng. Mỗi linh thú mang một màu sắc khác nhau nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một tổng thể hài hòa, giống như cách 7 cá tính khác biệt đang dần học cách đồng điệu để trở thành một nhóm nhạc.

Ngày 21/5 cũng trở thành cột mốc đáng nhớ khi UPRIZE chính thức công bố tên fandom là RIZER. Tên gọi được xây dựng dựa trên tinh thần "Rise Up" - vươn lên, trỗi dậy - đồng thời gắn liền với chính tên nhóm UPRIZE. RIZER còn tượng trưng cho nguồn năng lượng, cảm hứng và sự đồng điệu giữa các nghệ sĩ và người hâm mộ.

RIZER là tên fandom chính thức của UPRIZE. Ảnh: UPRIZE.

Khép lại hành trình tại Gangneung bằng một món quà tinh thần nhiều cảm xúc, UPRIZE cũng đồng thời mở ra giai đoạn tăng tốc mới trước thềm debut. Với sự đầu tư bài bản cùng quá trình rèn luyện liên tục, 7 nghệ sĩ trẻ đang được kỳ vọng sẽ xuất hiện trong một phiên bản trưởng thành và bứt phá hơn trên đường đua âm nhạc chuyên nghiệp.

