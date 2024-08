Anh Trai WEAN LE "say bye" trước thềm Chung kết, khán giả tiếc nuối xin suất "hồi sinh"

HHT - Sau live stage 4, WEAN LE khiến khán giả tiếc nuối khi phải nói lời chia tay "Anh Trai Say Hi". Dẫu vậy, nam rapper vẫn liên tục "hút fan" nhờ để lộ tính cách "đứa trẻ bên trong" sau khi "hòa tan" cùng dàn "anh trai".

WEAN LE là một trong những rapper Gen Z đang được khán giả yêu mến qua nhiều bản rap như Ai Biết, Một Người Vì Em và một số ca khúc kết hợp cùng Naomi, tlinh cũng thu hút hàng triệu lượt xem: Đâu Có Hay, She Said, Shhhhhhh... Xây dựng hình tượng gai góc, "cool ngầu" thế nhưng từ khi tham gia Anh Trai "Say Hi", WEAN khiến khán giả bất ngờ với tính cách hài hước, dễ thương, gắn liền biểu cảm "chu mỏ" thương hiệu.

"Say hi" với ca khúc Hút, WEAN "hút thêm fan" qua những câu rap bắt tai cùng màn khoe vũ đạo đẹp mắt. Nói về màn chào sân khi tham gia một chương trình mới, WEAN tự hào cho biết bản thân "đã có thể cải thiện được những động tác 'này kia'".

Biến hóa trong một "giao diện" "ngông" đầy nam tính, mạnh mẽ khi về team Isaac trong live stage 2, WEAN được khán giả đánh giá là "sáng nhất nhóm". Anh thử sức với line hát dài hơi kết hợp cùng phần rap sở trường tạo điểm nhấn đặc biệt cho ca khúc Hít "Drama".

Tại vòng live stage 3, thể hiện I'm Thinking About You, WEAN khiến dàn "anh trai" và khán giả bất ngờ khi được gọi tên cho vị trí Top 1 điểm bình chọn cá nhân. Như những lần trước, nam rapper được đánh giá cao bởi chất giọng "gây mê" cùng nét diễn vừa ngầu, vừa dễ thương trên sân khấu. Đây cũng là ca khúc giúp "trai đẹp" và cả đội thống trị Top Trending YouTube suốt nhiều ngày qua.

Đến 2 tiết mục Chân Thành và SOS trong vòng Tứ kết mới đây, WEAN gây hoang mang khi tiết lộ nhóm bị mất file nhạc ngay cận giờ diễn. Điều này đã ảnh hưởng ít nhiều đến team của đội trưởng Rhyder - có đến 4 thành viên phải vào vòng nguy hiểm. Sau cùng, bên cạnh Ali Hoàng Dương, WEAN là "anh trai" phải nói lời "say bye" trước thềm Chung kết.

Dẫu vậy, WEAN cảm thấy hài lòng với hành trình tham gia Anh Trai "Say Hi", anh được nhiều hơn là mất. WEAN bật chế độ hướng ngoại, quan tâm, kết thân cùng các anh em, ê-kíp và cả bác bảo vệ tại trường quay. Khán giả được nhìn thấy WEAN đúng lời miêu tả của Isaac: "Nhìn bên ngoài mọi người sẽ cảm thấy WEAN cực kỳ gai góc nhưng khi tiếp xúc thì lại dễ thương, từ hành động đến cách nói chuyện".

Nam rapper bên cạnh mang đến những tiết mục chỉn chu từ phần nhạc đến phần hình còn được khán giả nhớ đến với những lần "vô trí", "hướng lung tung" tấu hài cùng các "anh trai" phía sau hậu trường hay trên mạng xã hội.

Chỉ vừa kết thân được vài tháng nhưng WEAN và HURRYKNG đã có nhiều màn "tiểu phẩm" khiến dân tình "đứng ngồi không yên". Trên mạng xã hội, cả hai tạo trend "thả thính" bằng cách chơi chữ, làm thơ theo phong cách "độc lạ" như màn đối đáp "khỉ về ngang - ngỗng về ly" (tạm hiểu: nghĩ về Khang - nghĩ về Long).

Mới đây, khoảnh khắc "đứa trẻ bên trong WEAN" bị tổn thương khi HURRYKNG từ chối về chung đội tiếp tục viral. Fan còn thích thú khi WEAN quyết "dí" người em "từng rất thân" qua câu rap: "HURRYKNG là ai, và anh không nhớ tên".