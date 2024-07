Anne Hathaway "đẹp phát sáng" dù ăn mặc giản dị tới ủng hộ Taylor Swift

HHT - Mới đây, chuyến lưu diễn The Eras Tour của Taylor Swift tại Đức đã có sự xuất hiện của nữ diễn viên Anne Hathaway ở khu khán giả VIP. Cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi những khoảnh khắc vô cùng vui vẻ, trẻ trung.

Ngày 20/7, nữ minh tinh Anne Hathaway đã đến xem The Eras Tour của Taylor Swift tại thành phố Gelsenkirchen, Đức. Những hình ảnh của cô xuất hiện tại đây nhanh chóng được lan truyền rộng rãi và gây sốt bởi nhan sắc cực phẩm của nữ diễn viên. Dù khoác lên bộ trang phục khá thoải mái và đơn giản với tông màu nhạt, cô nàng vẫn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Những video ghi lại khoảnh khắc Anne nhún nhảy theo các ca khúc của Taylor Swift như Bad Blood hay You Belong With Me đã nhanh chóng viral trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó, giây phút cô nàng trao đổi những chiếc vòng tay tình bạn với những người hâm mộ như một “truyền thống” tại The Eras Tour cũng nhận về nhiều lượt tương tác.

Sau khi tham dự buổi diễn, Anne Hathaway đã ngay lập tức đăng tải Story trên Instagram cá nhân để bày tỏ lòng yêu quý đến The Eras Tour và Taylor Swift. “Cảm ơn một Taylor Swift phi thường, đầy cảm xúc, mạnh mẽ và gan dạ!!! Một lời cảm ơn cực lớn đến đội ngũ của The Eras Tour đáng kinh ngạc!!! Buổi tiệc kết thúc quay phim tuyệt vời nhất từ trước đến nay!”, Anne Hathaway viết.

Trước đó, Anne Hathaway từng được cho là nữ diễn viên được nhắc đến trong ca khúc All Too Well (10 Minute Version) khi cô có thời gian hẹn hò với nam diễn viên Jake Gyllenhaal - tình cũ của Taylor Swift. "Cô ấy dường như chỉ đang làm theo trái tim mình mách bảo. Tôi đã gặp cô ấy. Tôi hy vọng nói thế này không sao khi cô ấy và Jake đã từng bên nhau. Khi đó cô ấy 20 tuổi và chúng tôi đã đi chơi với nhau một đêm. Tôi đã nghĩ cô ấy thật là một người tuyệt vời.", Anne Hathaway chia sẻ về lần đầu gặp Taylor Swift.