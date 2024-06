Taylor Swift đập tan nghi vấn hát nhép qua loạt sự cố hy hữu trong The Eras Tour

HHT - Người hâm mộ đùa rằng "The Eras Tour" nên được gọi là "The Errors Tour" (Chuyến lưu diễn "lỗi") vì có không ít sự cố hy hữu xảy ra xuyên suốt chuyến lưu diễn này.

Gần đây, Dave Grohl - thành viên của ban nhạc Foo Fighters, được cho đã có phát ngôn ám chỉ Taylor Swift hát nhép trong chuyến lưu diễn The Eras Tour. Nhiều người hâm mộ của nữ ca sĩ tỏ ra không đồng tình và quyết định tổng hợp lại những khoảnh khắc "lỗi" nhằm chứng minh "robot nước Mỹ" thực sự hát live.

Trong đêm diễn thứ 3 tại sân vận động Wembley, khi đang trình diễn ca khúc All Too Well, Taylor Swift đã vô tình nuốt phải bọ. Việc này ngay lập tức khiến cô nàng cảm thấy khó chịu và phải lên tiếng: "Tôi vừa nuốt phải một con bọ, mọi người có thể hát được không?". Nữ ca sĩ sau đó vẫn tiếp tục hoàn thành ca khúc nhưng khán giả có thể cảm nhận được sự không thoải mái của cô trong tình huống này khi sau đó Taylor bị ho liên tục.

Do phải trình diễn hơn 44 ca khúc mỗi đêm, bao gồm một số ca khúc Acoustic không cố định, Taylor Swift đôi khi gặp khó khăn trong việc nhớ lời. Không ít lần người hâm mộ bắt được khoảnh khắc cô nàng hát sai hay ngừng giữa chừng để nhớ lời bài hát.

Ngoài ra, giọng ca Cruel Summer cũng phải đối mặt với những sự cố kỹ thuật. Ở một buổi diễn vào tháng 6/2023, mic của nữ ca sĩ đã bị tắt tiếng khi cô đang thể hiện ca khúc Lover. Hay khi trình diễn bản hit You Belong With Me ở Mexico, tai nghe chuyên dụng của Taylor đã gặp trục trặc khiến cô không thể bắt nhịp và bị lệch tông. Trong cả hai tình huống này, nữ nghệ sĩ đều có cách xử lý tình huống thông minh, nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Trước những khoảnh khắc lỗi của The Eras Tour, nhiều người hâm mộ đùa rằng chuyến lưu diễn này nên được gọi là The Errors Tour (Chuyến lưu diễn "lỗi") mới đúng. Tuy nhiên, những khoảnh khắc này giúp khán giả khẳng định được rằng Taylor Swift đã hát live trong concert của mình. Việc mỗi đêm diễn kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ càng khiến công chúng thán phục trước khả năng và sự kính nghiệp của nữ ca sĩ.