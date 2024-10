Anne Hathaway khiến fan vỡ òa khi trở lại cùng "Nhật Ký Công Chúa" phần 3

HHT - "Love Next Door" (Con Trai Bạn Mẹ) đã khép lại hành trình với một kết thúc ngọt ngà, nhưng cũng khiến khán giả hẫng nhẹ vì muốn được ăn cỗ cưới của Seok Ryu - Seung Hyo.

HHT - "Porsche" Apo Nattawin vượt qua BLACKPINK trong bảng xếp hạng (BXH) những người có sức ảnh hưởng nhất dựa theo giá trị truyền thông (Earned media value - EMV) tại Tuần lễ thời trang Paris. Sự vắng mặt của "Chanel sống" Jennie (BLACKPINK) trong BXH khiến người hâm mộ khó hiểu.

HHT - 2 tập tuần này của "The Judge From Hell" (Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục) sẽ căng thẳng hơn khi không phải một mà là 2 tên sát nhân xuất hiện. Kang Bit Na đang dần có những cảm xúc của con người. Han Da On lại đột nhiên thay đổi muốn tin tưởng Bit Na?