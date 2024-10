Billkin - nam chính "Gia Tài Của Ngoại” thay Hứa Quang Hán kết hôn với ma

HHT - Bộ phim nổi tiếng của Đài Loan “Chuyện Tôi và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà” được Thái Lan remake và sẽ công chiếu vào năm sau. Đảm nhận vai diễn của Hứa Quang Hán trong bản remake là Billkin - nam chính của phim điện ảnh “Gia Tài Của Ngoại”.

Bộ phim điện ảnh hài hước và cảm động Chuyện Tôi và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà (Marry My Dead Body) sẽ được Thái Lan remake và công chiếu vào đầu năm sau với tên Phong Bì Đỏ. Trong bản remake, người đảm nhận vai diễn mà Hứa Quang Hán thủ vai trong bản gốc là Billkin - nam chính Gia Tài Của Ngoại vừa gây sốt châu Á năm nay. Và đảm nhận vai của Lâm Bách Hoành là PP Krit, bạn diễn của Billkin trong bộ phim boylove I Told Sunset About You. Với Phong Bì Đỏ, đây là lần đầu tiên cả hai hợp tác trên màn ảnh rộng.

Phim gốc Chuyện Tôi và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà kể về Ngô Minh Hàn (Hứa Quang Hán) - một cảnh sát, là trai thẳng kỳ thị đồng tính. Ngô Minh Hàn vô tình nhặt được một phong bì đỏ trên đường, sau đó bị ép phải kết hôn với một… hồn ma. Ghét của nào trời trao của đó, Ngô Minh Hàn phải cưới Mao Mao (Lâm Bách Hoành) - một chàng trai đồng tính đã chết.

Khi công chiếu, Chuyện Tôi và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà không chỉ gây sốt ở Đài Loan mà còn được yêu thích rộng rãi khắp châu Á. Sau khi càn quét các rạp chiếu, khi lên sóng trực tuyến trên Netflix, bộ phim lại một lần nữa nhận được tình cảm yêu mến của đông đảo khán giả. Phim chinh phục người xem bởi một câu chuyện nhân văn, ý nghĩa, cảm động về tình thân - tình yêu đằng sau những tiếng cười hài hước, vui vẻ.

Tuy nhiên, Đài Loan có tục “minh hôn” - người sống kết hôn với người đã chết, còn Thái Lan thì không. Do đó, nhiều người xem thắc mắc không biết Thái Lan sẽ sắp xếp lý do để hai nhân vật chính phải kết hôn với nhau như thế nào? Nhưng Thái Lan cũng là một nơi có nhiều câu chuyện ma phong phú, nên có thể những đổi mới trong bản remake của Chuyện Tôi và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà từ xứ Chùa Vàng sẽ có những thú vị, hấp dẫn riêng.

Lịch phát hành dự kiến của Phong Bì Đỏ là vào đầu năm 2025.