Áp dụng chiêu thức từ Ariana Grande, Katy Perry sẽ “đổi vận” với ca khúc mới?

HHT - Katy Perry vừa chính thức phát hành "Lifetimes", đĩa đơn thứ 2 từ album phòng thu "143" sắp ra mắt. Ca khúc được số đông khán giả đánh giá tích cực hơn hẳn so với "Woman's World".

Lifetimes là ca khúc thuộc thể loại Dance Pop mang âm hưởng nhạc House. Khác với Woman's World, một bản nhạc Pop khai thác chủ đề nữ quyền, Lifetimes mang đậm tính cá nhân hơn, lấy cảm hứng từ cô con gái Daisy của của Katy Perry.

"Lifetimes là một bài hát về tình yêu vĩnh cửu... Nó có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau - một đứa trẻ, một người bạn thân nhất, một con vật cưng. Đối với tôi, đó là cô con gái Daisy. Tôi hỏi con bé mỗi đêm 'Con sẽ đi tìm mẹ trong mỗi kiếp sống chứ?' và con bé trả lời 'Có'. Hai người sẽ tìm thấy nhau, hết lần này đến lần khác trong muôn đời vạn kiếp", Katy chia sẻ.

Dù số đông người hâm mộ hào hứng với hướng đi mới này, một bộ phận khán giả vẫn tỏ ra hoài nghi, đặc biệt sau thất bại gần đây của Katy. Mặc dù được kỳ vọng cao, ca khúc mở đường Woman's World của Katy Perry lại nhận về vô vàn phản ứng tiêu cực từ khán giả cũng như giới phê bình. Ca khúc được xem là một sản phẩm thất bại nặng nề về mặt thương mại khi ra mắt ở vị trí khiêm tốn #63 trên Billboard Hot 100 và chỉ trụ hạng đúng 1 tuần.

Ngoài ra, cư dân mạng lo lắng khi giọng ca Dark Horse tiếp tục hợp tác với nhà sản xuất tai tiếng Dr. Luke trong đĩa đơn lần này. Đây là một trong những lý do khiến nữ ca sĩ bị cư dân mạng chỉ trích dai dẳng, gây ảnh hưởng tiêu cực tới màn trở lại của cô.

Với giai điệu đầy sôi động nhưng cũng không kém phần cảm xúc, Lifetimes hiện đang nhận được phản ứng tích cực từ người nghe, cho rằng ca khúc gợi nhớ đến những hit trước đây như Teenage Dream hay Walking on Air. Một số người còn tiếc nuối khi bài hát không được chọn làm đĩa đơn mở đường dù sở hữu phần âm nhạc xuất sắc hơn Woman's World.

Cư dân mạng cũng so sánh Katy Perry với Ariana Grande, tự hỏi liệu cô nàng có đang "học hỏi" đàn em. Ariana Grande từng chọn yes, and? và we can't be friends làm đĩa đơn chính thức từ album Eternal Sunshine. Trong khi yes, and? bị chê không xứng đáng làm đĩa đơn mở đường, we can't be friends lại nhận về nhiều lời khen và trở thành một bản hit nổi bật trong năm 2024.

Người hâm mộ hy vọng Katy có thể "xin vía" từ Ariana để Lifetimes đạt thành tích cao và giúp album thoát "flop". Liệu ca khúc này sẽ chinh phục người nghe hay lặp lại kết quả như Woman's World thì vẫn còn phải chờ xem. Lifetimes là một phần của album phòng thứ thứ 6 có tiêu đề 143 của Katy Perry, dự kiến phát hành vào ngày 20/9.