"eternal sunshine" được khen ngợi là tuyệt phẩm trong sự nghiệp của Ariana Grande

HHT - Sau 4 năm kể từ album “positions", Ariana Grande chính thức trở lại với album mới mang tên “eternal sunshine", được khen ngợi hết lời trên các trang đánh giá.

Ariana Grande vừa chính thức cho ra mắt album eternal sunshine, đánh dấu sự trở lại của giọng ca Dangerous Woman sau 4 năm kể từ album phòng thu thứ 6. Album eternal sunshine có tổng cộng 13 ca khúc, với tổng thời lượng chỉ vỏn vẹn 35 phút, trở thành album ngắn nhất trong sự nghiệp của Ariana.

Trong đó, ca khúc we can’t be friends (wait for your love) là ca khúc dài nhất với thời lượng 3 phút 48 giây và ca khúc ngắn nhất thuộc về Saturn Returns Interlude với chỉ 42 giây.

Ngay sau khi ra mắt, album này đã nhận về loạt đánh giá tích cực từ người hâm mộ và giới phê bình. Cụ thể, eternal sunshine được tạp chí Rolling Stone tặng điểm 100 tròn trĩnh cho chất lượng của album. Đây cũng là một trong những album hiếm hoi trong thập niên 2020 nhận được điểm số ấn tượng trên của Rolling Stone, bên cạnh GUTS của Olivia Rodrigo và 1989 (TV) của Taylor Swift. Tạp chí này còn dành lời khen có cánh cho album lần này của Ariana, gọi eternal sunshine là một trong những tác phẩm thuộc hàng kinh điển.

Trước sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, Ariana Grande cũng đã cho ra mắt MV ca khúc được số đông khán giả yêu thích nhất trong album mới - we can’t be friends (wait for your love) vào tối 8/3 (theo giờ Việt Nam). Đây là single thứ 2 được dùng để quảng bá cho eternal sunshine sau yes, and?. Chất lượng âm nhạc lẫn nội dung MV của we can’t be friends được khen hết lời, khiến nhiều người tiếc nuối khi đội ngũ của Ariana đã không chọn ca khúc này để mở đường cho dự án AG7.

Bên cạnh những lời khen về chất lượng đồng đều của album, một số khán giả vẫn cho rằng nửa đầu của eternal sunshine không hoàn toàn khiến họ hứng thú. Mãi đến những ca khúc gần cuối, những khán giả này mới bắt đầu cảm thấy ấn tượng hơn hẳn. Đặc biệt, khi đặt ca khúc “mở đường" yes, and? bên cạnh những bài hát còn lại trong album, nhiều khán giả nhận định yes, and? trở nên mờ nhạt hơn hẳn. Thậm chí, tạp chí Billboard còn không ngần ngại xếp ca khúc này ở vị trí thứ 9 trên tổng số 13 ca khúc trong album.

Chia sẻ về quá trình thực hiện album, giọng ca 7 rings khẳng định cô từng có suy nghĩ rằng album eternal sunshine đến tận năm 2027 mới được ra mắt. Nguyên nhân được nhiều người hâm mộ đồn đoán là vì lịch trình bận rộn của nữ ca sĩ, nhất là khi cuối năm 2024, Ariana còn tham gia quảng bá cho bộ phim kinh phí lớn của hãng Universal là Wicked. Nữ ca sĩ sinh năm 1993 cũng tiết lộ rằng cô chỉ mất vỏn vẹn hơn 3 tháng để hoàn thành album này.